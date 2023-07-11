Австралия отправит в Германию разведывательный самолет для защиты логистики помощи Украине

Самолет E-7A Wedgetail должен будет предупреждать угрозы военной и гуманитарной помощи Украине за ее пределами Фото: airforce.gov.au

"Мы отправим самолет королевских ВВС Австралии в Германию, чтобы защитить поток помощи Украине", – сказано в сообщении.

We’ll deploy a Royal Australian Air Force plane to Germany to protect the flow of assistance to Ukraine.



And we're set to supply Australian-made Boxer Heavy Weapon Carriers to Germany. pic.twitter.com/4bojHuO6IH — Anthony Albanese (@AlboMP) July 10, 2023

По информации офиса Альбанезе, речь о самолете E-7A Wedgetail. Он начнет миссию в октябре, она продлится около шести месяцев и будет включать до 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала.

"Самолет обеспечит раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз за пределами Украины в отношении шлюза для гуманитарной и военной помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта миссия будет интегрирована с усилиями партнеров, включая США, и "поддержит многоуровневую защиту для помощи Украине".

Подчеркивается, что самолет не будет входить в воздушное пространство Украины, России или Беларуси и "не будет участвовать в текущем конфликте в Украине".

Как отмечается на сайте воздушных сил Австралии, Wedgetail, современная модификация Boeing 737-700, предоставляет "одну из самых передовых в мире возможностей управления боем в воздушном пространстве".

Он оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления.

Во время стандартной миссии E-7A Wedgetail может покрыть более 4 млн км², он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете.