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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австралия отправит в Германию разведывательный самолет для защиты логистики помощи Украине

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Самолет E-7A Wedgetail должен будет предупреждать угрозы военной и гуманитарной помощи Украине за ее пределами
Самолет E-7A Wedgetail должен будет предупреждать угрозы военной и гуманитарной помощи Украине за ее пределами
Фото: airforce.gov.au

Австралия направит в Германию разведывательный самолет королевских ВВС Австралии для защиты военной помощи, которая направляется в Украину. Об этом заявил в Twitter 10 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"Мы отправим самолет королевских ВВС Австралии в Германию, чтобы защитить поток помощи Украине", – сказано в сообщении.

По информации офиса Альбанезе, речь о самолете E-7A Wedgetail. Он начнет миссию в октябре, она продлится около шести месяцев и будет включать до 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала.

"Самолет обеспечит раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз за пределами Украины в отношении шлюза для гуманитарной и военной помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта миссия будет интегрирована с усилиями партнеров, включая США, и "поддержит многоуровневую защиту для помощи Украине".

Подчеркивается, что самолет не будет входить в воздушное пространство Украины, России или Беларуси и "не будет участвовать в текущем конфликте в Украине".

Как отмечается на сайте воздушных сил Австралии, Wedgetail, современная модификация Boeing 737-700, предоставляет "одну из самых передовых в мире возможностей управления боем в воздушном пространстве".

Он оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления.

Во время стандартной миссии E-7A Wedgetail может покрыть более 4 млн км², он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовуюгуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также бронеавтомобилей Bushmaster и бронетранспортеров M113AS4.

Австралийские бронеавтомобили Bushmaster помогли украинским военным выйти на реку Оскол в Харьковской области во время осеннего контрнаступления, рассказал министр обороны Алексей Резников. По подсчетам радиовещательной корпорации ABC, после поставки очередного пакета военной помощи, о котором Австралия объявила в конце октября 2022 года, общее количество этих бронемашин, отправленных в Украину, должно было составить до 90 штук.

29 мая 2023 года Резников призвал Австралию присоединиться к международной танковой коалиции и предоставить Украине бронеавтомобили Hawkei.

В июне Австралия анонсировала новый пакет помощи, который включает в себя 26 боевых бронированных машин M113. В нем нет машин Hawkei и танков.

Теги: Германия, Австралия, самолет, военная помощь, война России против Украины, Энтони Альбанезе
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