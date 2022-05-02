"Азов" – это часть Нацгвардии, и он вне политики. Зеленский ответил греческим СМИ о националистах в ВСУ

Зеленский отметил, что в 2014 году на защиту Украины встали отряды добровольцев, взгляды и заявления которых вызывали неоднозначные оценки, в том числе обвинения в нацизме.
"Это была их личная точка зрения и их личные шаги. Некоторые из них пошли в политику и остались там. Те, кто остался, – это уже Вооруженные силы, все они являются официальной армией Украины. И вместе с профессиональными военными защищают Мариуполь", – сказал он.
По словам главы государства, его команда следит за проявлением радикальных настроений, и в Украине их намного меньше, чем в других странах. "В случае если они имеют место, поверьте, мы наблюдаем, очень серьезно к ним относимся и немедленно останавливаем такие шаги".
7 апреля, выступая по видео перед парламентом Греции, Зеленский попросил помочь с организацией гуманитарной миссии в Мариуполе, где проживает большая греческая община. Там же были показаны обращения двух добровольцев "Азова" греческого происхождения. Оппозиция в греческом парламенте тогда заявила о неуместности участия "нацистов".
"Азов" сформирован в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев как батальон патрульной службы полиции особого назначения МВД Украины, через полгода полк "Азов" переведен в состав Национальной гвардии Украины. Первый командир "Азова" – Андрей Билецкий, лидер парти "Национальный корпус", которую российская пропаганда обвиняет в проповедовании идей национал-социализма.
Подразделение принимало участие в военных действиях на востоке Украины с 2014 года, освобождении Мариуполя и обороне Иловайска. С началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Билецкий объявил набор в добровольные подразделения полка для обороны населенных пунктов от российской армии, заявив, что "теперь полстраны для них будет "Азов".
С середины марта центром обороны окруженного Мариуполя стал завод "Азовсталь", в подземных мощностях которого находятся, кроме бойцов "Азова" и морской пехоты, несколько тысяч мирных жителей.