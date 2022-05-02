"Азов" – это часть Нацгвардии, и он вне политики. Зеленский ответил греческим СМИ о националистах в ВСУ

Зеленский отметил, что в 2014 году на защиту Украины встали отряды добровольцев, взгляды и заявления которых вызывали неоднозначные оценки, в том числе обвинения в нацизме.

"Это была их личная точка зрения и их личные шаги. Некоторые из них пошли в политику и остались там. Те, кто остался, – это уже Вооруженные силы, все они являются официальной армией Украины. И вместе с профессиональными военными защищают Мариуполь", – сказал он.

По словам главы государства, его команда следит за проявлением радикальных настроений, и в Украине их намного меньше, чем в других странах. "В случае если они имеют место, поверьте, мы наблюдаем, очень серьезно к ним относимся и немедленно останавливаем такие шаги".