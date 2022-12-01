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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом может существенно расширить программу обучения украинских войск – СМИ

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По новому проекту на базе США в немецком Графенвере могут пройти подготовку до 2,5 тыс. солдат ВСУ
По новому проекту на базе США в немецком Графенвере могут пройти подготовку до 2,5 тыс. солдат ВСУ
Фото: ЕРА

Администрации президента США Джо Байдена рассматривают вариант значительного расширения программы обучения украинских военных в Германии. Об этом 30 ноября сообщило CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, утверждение нового плана может привести не только к большему количеству обученных военных,  но и к изменению стратегии подготовки.

По данным телеканала, США могут акцентировать внимание на расширении тренировок по более сложной тактике боя, в том числе координированию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.

В этом проекте могут пройти обучение до 2,5 тыс. солдат на базе в Графенвере.

По словам источника, эта подготовка может быть эффективнее той, которую Вооруженные силы Украины сейчас проходят в Польше и Великобритании.

"Сходство есть, но программа Великобритании сосредоточена на базовой подготовке новых солдат, не имеющих почти никакого боевого опыта. Американский же план предусматривает гораздо более глубокую подготовку украинских солдат к тому, как действовать в качестве сплоченного военного формирования", – отметил он.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Теги: США, Белый дом, ВСУ, война России против Украины
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