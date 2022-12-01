Белый дом может существенно расширить программу обучения украинских войск – СМИ

По новому проекту на базе США в немецком Графенвере могут пройти подготовку до 2,5 тыс. солдат ВСУ Фото: ЕРА

По их данным, утверждение нового плана может привести не только к большему количеству обученных военных, но и к изменению стратегии подготовки.

По данным телеканала, США могут акцентировать внимание на расширении тренировок по более сложной тактике боя, в том числе координированию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.

В этом проекте могут пройти обучение до 2,5 тыс. солдат на базе в Графенвере.

По словам источника, эта подготовка может быть эффективнее той, которую Вооруженные силы Украины сейчас проходят в Польше и Великобритании.

"Сходство есть, но программа Великобритании сосредоточена на базовой подготовке новых солдат, не имеющих почти никакого боевого опыта. Американский же план предусматривает гораздо более глубокую подготовку украинских солдат к тому, как действовать в качестве сплоченного военного формирования", – отметил он.