Белый дом может существенно расширить программу обучения украинских войск – СМИ

По их данным, утверждение нового плана может привести не только к большему количеству обученных военных, но и к изменению стратегии подготовки.
По данным телеканала, США могут акцентировать внимание на расширении тренировок по более сложной тактике боя, в том числе координированию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.
В этом проекте могут пройти обучение до 2,5 тыс. солдат на базе в Графенвере.
По словам источника, эта подготовка может быть эффективнее той, которую Вооруженные силы Украины сейчас проходят в Польше и Великобритании.
"Сходство есть, но программа Великобритании сосредоточена на базовой подготовке новых солдат, не имеющих почти никакого боевого опыта. Американский же план предусматривает гораздо более глубокую подготовку украинских солдат к тому, как действовать в качестве сплоченного военного формирования", – отметил он.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.