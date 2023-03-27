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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бил и запугивал. Бывший беркутовец Астахов издевался над украинскими детьми в российских лагерях – СМИ

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Один из подростков, вернувшихся из РФ, опознал Астахова (на фото второй слева)
Один из подростков, вернувшихся из РФ, опознал Астахова (на фото – второй слева)
Фото: myrotvorets.center

Журналисты российского издания The Insider установили имя человека, который применял насилие к украинским детям, вывезенным в российские лагеря, и запугивал их.

Согласно данным СМИ, это уроженец Евпатории, бывший сотруднике батальона милиции особого назначения "Беркут" Валерий Астахов. Он внесен в базу данных сайта "Миротворец" как изменник Родины, перешедший на сторону РФ и принявший российское гражданство. 

Украинские дети, которые вернулись из лагерей в РФ в марте 2023-го, рассказывали "Настоящему времени", что их бил Астахов, но в материале имя этого человека не упоминалось. 

Журналистка The Insider тоже поговорила с детьми после их возвращения в Киев.

"Бил железной палкой Астахов, который за безопасность отвечает. Царем там себя возомнил. Он говорил: "Вы с Украины, кому вы нужны? Мы вас отвезем в интернат, вы там посидите и все поймете". Одну девочку ударили по спине, и там прямо синяк такой был полоской", – рассказал изданию 16-летний Виталий. 

Мальчик опознал Астахова на фотографиях, которые ему показала журналистка. По словам подростка, это происходило в лагере "Мечта" в Евпатории. Астахов угрожал детям палкой, говорил, что будет избивать их за поддержку Украины, сказал Виталий. 

В 2014 году, после незаконной аннексии Россией Крыма, Астахов вывозил украинских детей из Славянска Донецкой области в Евпаторию, об этом писал, ссылаясь на слова самого Астахова, "Коммерстантъ".

Контекст:

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Евпатория, Беркут, оккупация, депортация, дети, война России против Украины, мальчик, лагеря
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