Бил и запугивал. Бывший беркутовец Астахов издевался над украинскими детьми в российских лагерях – СМИ

Один из подростков, вернувшихся из РФ, опознал Астахова (на фото – второй слева) Фото: myrotvorets.center

Согласно данным СМИ, это уроженец Евпатории, бывший сотруднике батальона милиции особого назначения "Беркут" Валерий Астахов. Он внесен в базу данных сайта "Миротворец" как изменник Родины, перешедший на сторону РФ и принявший российское гражданство.

Украинские дети, которые вернулись из лагерей в РФ в марте 2023-го, рассказывали "Настоящему времени", что их бил Астахов, но в материале имя этого человека не упоминалось.

Журналистка The Insider тоже поговорила с детьми после их возвращения в Киев.

"Бил железной палкой Астахов, который за безопасность отвечает. Царем там себя возомнил. Он говорил: "Вы с Украины, кому вы нужны? Мы вас отвезем в интернат, вы там посидите и все поймете". Одну девочку ударили по спине, и там прямо синяк такой был полоской", – рассказал изданию 16-летний Виталий.

Мальчик опознал Астахова на фотографиях, которые ему показала журналистка. По словам подростка, это происходило в лагере "Мечта" в Евпатории. Астахов угрожал детям палкой, говорил, что будет избивать их за поддержку Украины, сказал Виталий.

В 2014 году, после незаконной аннексии Россией Крыма, Астахов вывозил украинских детей из Славянска Донецкой области в Евпаторию, об этом писал, ссылаясь на слова самого Астахова, "Коммерстантъ".