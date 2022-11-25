Благодаря "народному спутнику" Украины выявлено около 2600 единиц военной техники России – ГУР

По информации ГУР, разведка была проведена не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории "оккупанта и его союзников".

В украинской разведке заявили, что благодаря спутнику было выявлено около 2600 единиц военной техники, в частности танки, САУ, вертолеты, ракеты "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, комплексы "Панцирь-С1", понтонные переправы, катера, а также палатки, где располагались подразделения оккупантов.

"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", – говорится в сообщении.