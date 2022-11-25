Благодаря "народному спутнику" Украины выявлено около 2600 единиц военной техники России – ГУР

По информации ГУР, разведка была проведена не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории "оккупанта и его союзников".
В украинской разведке заявили, что благодаря спутнику было выявлено около 2600 единиц военной техники, в частности танки, САУ, вертолеты, ракеты "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, комплексы "Панцирь-С1", понтонные переправы, катера, а также палатки, где располагались подразделения оккупантов.
"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", – говорится в сообщении.
Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.
18 августа Притула сообщил, что за деньги, которые украинцы собрали на беспилотники Bayraktar, фонд приобрел спутник. По его словам, украинская армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества. Военный обозреватель Михаил Жирохов отметил, что спутник может помочь рассмотреть номер автомобиля, который едет по Крымскому мосту.