Блинкен и Джилл Байден вручили Тайре премию "Отважные женщины"

Церемонию награждения провели госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.
Во время вручения премии Тайре комментатор церемонии отметил, что она сумела тайно снять и вывезти из Мариуполя Донецкой области, где парамедик занималась оказанием помощи и эвакуацией женщин и детей, видеоматериалы с задокументированными зверствами, которые совершили российские военные.
В представлении Тайры на сайте Госдепа США сказано, что она, находясь в российском плену, пережила пытки и избиения.
"Кремлевские пропагандисты ложно оклеветали ее на международной арене как "фашистку" и "военную преступницу", но не заставили госпожу Паевскую замолчать. После освобождения она активно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", – рассказали в Госдепе США.
Агентство AP уточнило в Twitter, что церемония вручения премий International Women of Courage Award впервые состоялась в Белом доме.
Happening now: First Lady Jill Biden and Secretary of State Antony Blinken host the 17th annual International Women of Courage Award Ceremony. The ceremony takes place at the White House for the first time in the award's history https://t.co/Xof3U9eatw— The Associated Press (@AP) March 8, 2023
Лауреатами премии в этом году стали 11 женщин, среди которых активистки из Афганистана, ЦАР, Эфиопии, Коста-Рики, Аргентины, Казахстана и других стран.
Награду в их числе получила польская журналистка Бьянка Залевская, которая, как отметили в Госдепе, "с 2014 года самоотверженно документировала российскую агрессию в Украине и более 10 лет защищала интересы народа Украины".
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек. Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе. 17 июня стало известно о ее освобождении из плена.
Паевская вместе с первой леди Еленой Зеленской и еще несколькими украинками вошла в число 100 женщин планеты, которые в 2022 году вдохновляют и влияют на мир (по версии ВВС). Она стала одним из символов украинского духа по версии Time и среди других представляла украинский народ на вручении премии Сахарова.