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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен и Джилл Байден вручили Тайре премию "Отважные женщины"

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Тайра (Юлия Паевская) получила награду из рук Джилл Байден (слева) и Блинкена
Тайра (Юлия Паевская) получила награду из рук Джилл Байден (слева) и Блинкена
Фото: EPA

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) получила международную премию "Отважные женщины" (International Women of Courage Award) Госдепартамента США. Церемонию вручения премий, состоявшуюся 8 марта в Белом доме, транслировал в YouTube "Голос Америки".

Церемонию награждения провели госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.

Во время вручения премии Тайре комментатор церемонии отметил, что она сумела тайно снять и вывезти из Мариуполя Донецкой области, где парамедик занималась оказанием помощи и эвакуацией женщин и детей, видеоматериалы с задокументированными зверствами, которые совершили российские военные.

В представлении Тайры на сайте Госдепа США сказано, что она, находясь в российском плену, пережила пытки и избиения.

"Кремлевские пропагандисты ложно оклеветали ее на международной арене как "фашистку" и "военную преступницу", но не заставили госпожу Паевскую замолчать. После освобождения она активно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", – рассказали в Госдепе США.

Агентство AP уточнило в Twitter, что церемония вручения премий International Women of Courage Award впервые состоялась в Белом доме.

Лауреатами премии в этом году стали 11 женщин, среди которых активистки из Афганистана, ЦАР, Эфиопии, Коста-Рики, Аргентины, Казахстана и других стран.

Награду в их числе получила польская журналистка Бьянка Залевская, которая, как отметили в Госдепе, "с 2014 года самоотверженно документировала российскую агрессию в Украине и более 10 лет защищала интересы народа Украины".

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек. Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе. 17 июня стало известно о ее освобождении из плена.

Паевская вместе с первой леди Еленой Зеленской и еще несколькими украинками вошла в число 100 женщин планеты, которые в 2022 году вдохновляют и влияют на мир (по версии ВВС). Она стала одним из символов украинского духа по версии Time и среди других представляла украинский народ на вручении премии Сахарова.

Теги: Украина, медицина, Донбасс, Мариуполь, премия, пытки, Джилл Байден, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, женщины, награда, церемония, украинки, российские оккупанты, Юлия Паевская
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