Блинкен и Джилл Байден вручили Тайре премию "Отважные женщины"

Церемонию награждения провели госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.

Во время вручения премии Тайре комментатор церемонии отметил, что она сумела тайно снять и вывезти из Мариуполя Донецкой области, где парамедик занималась оказанием помощи и эвакуацией женщин и детей, видеоматериалы с задокументированными зверствами, которые совершили российские военные.

В представлении Тайры на сайте Госдепа США сказано, что она, находясь в российском плену, пережила пытки и избиения.

"Кремлевские пропагандисты ложно оклеветали ее на международной арене как "фашистку" и "военную преступницу", но не заставили госпожу Паевскую замолчать. После освобождения она активно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", – рассказали в Госдепе США.

Агентство AP уточнило в Twitter, что церемония вручения премий International Women of Courage Award впервые состоялась в Белом доме.

Happening now: First Lady Jill Biden and Secretary of State Antony Blinken host the 17th annual International Women of Courage Award Ceremony. The ceremony takes place at the White House for the first time in the award's history https://t.co/Xof3U9eatw — The Associated Press (@AP) March 8, 2023

Лауреатами премии в этом году стали 11 женщин, среди которых активистки из Афганистана, ЦАР, Эфиопии, Коста-Рики, Аргентины, Казахстана и других стран.

Награду в их числе получила польская журналистка Бьянка Залевская, которая, как отметили в Госдепе, "с 2014 года самоотверженно документировала российскую агрессию в Украине и более 10 лет защищала интересы народа Украины".