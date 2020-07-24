Боевики блокируют патрулю ОСБЕ въезд на оккупированную территорию Донбасса – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе не пускают на оккупированную территорию представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ якобы из-за карантина, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе блокируют проезд представителей мониторинговой миссии ОБСЕ через контрольные пункты въезда-выезда, мотивируя свой отказ карантинными ограничениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию", – отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.

24 июля боевики "ДНР" заявили, что будут открывать контрольный пункт въезда-выезда "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое", по понедельникам и пятницам. Однако пересечь линию соприкосновения смогут далеко не все желающие.