Боевики четыре раза нарушили режим полного прекращения огня – штаб ООС

Пророссийские боевики продолжают оборудовать позиции в нарушение договоренностей о режиме полного прекращения огня, заявили в штабе операции Объединенных сил.

В течение 14 августа на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения договоренностей о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Вблизи Авдеевки утром и днем была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций неподалеку от населенных пунктов Хутор Вольный и Новгородское. В общем за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали четыре нарушения договоренностей", – сказано в сообщении.

В штабе добавили, что нарушений перемирия с начала суток 15 августа зафиксировано не было.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими военными", – подчеркнули в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.