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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хуг дал совет по сохранению перемирия на Донбассе

Бывший первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине Александр Хуг дал совет, как сохранить устойчивое перемирие на Донбассе.

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Говоря о соблюдении перемирия на востоке Украины, Хуг заявил, что особенно счастлив за гражданское население Донбасса
Говоря о соблюдении перемирия на востоке Украины, Хуг заявил, что особенно счастлив за гражданское население Донбасса
Скриншот: hromadske / YouTube

Для того чтобы сохранить устойчивое перемирие на востоке Украины, необходимо последовательное выполнение мер, предусмотренных Минскими соглашениями. Об этом в комментарии "Новостям Донбасса" сказал бывший первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине Александр Хуг.

Он уточнил, что сейчас на Донбассе наблюдается прекращение огня и это хорошо, но оно "должно держаться постоянно и устойчиво". Кроме того, необходимо соблюдать такие меры, как разведение сил и верификация отвода тяжелого вооружения.

Без этих шагов остается риск, что ситуация вернется в прежнее положение, сказал он.

Хуг особо отметил, что нынешнее соглашение о прекращении огня на Донбассе – "это хороший момент и возможность, которая не должна быть потеряна". По его словам, он счастлив наблюдать перемирие, а особенно рад за гражданское население Донбасса.

Срок полномочий швейцарца Хуга в должности замглавы СММ ОБСЕ, которую он занимал с 2014 года, истек 31 октября 2018 года. Тогда он заявил, что за четыре года его работы ситуация на Донбассе мало изменилась, стороны военного конфликта не проявляют волю для его завершения. Хуг добавил, что покидает должность "с чувством тревоги и грусти".

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу в 2014 году в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Теги: Донбасс, перемирие, прекращение огня, Александр Хуг, конфликт, соглашение
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