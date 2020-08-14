Хуг дал совет по сохранению перемирия на Донбассе

Бывший первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине Александр Хуг дал совет, как сохранить устойчивое перемирие на Донбассе.

Говоря о соблюдении перемирия на востоке Украины, Хуг заявил, что особенно счастлив за гражданское население Донбасса Скриншот: hromadske / YouTube

Для того чтобы сохранить устойчивое перемирие на востоке Украины, необходимо последовательное выполнение мер, предусмотренных Минскими соглашениями. Об этом в комментарии "Новостям Донбасса" сказал бывший первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине Александр Хуг.

Он уточнил, что сейчас на Донбассе наблюдается прекращение огня и это хорошо, но оно "должно держаться постоянно и устойчиво". Кроме того, необходимо соблюдать такие меры, как разведение сил и верификация отвода тяжелого вооружения.

Без этих шагов остается риск, что ситуация вернется в прежнее положение, сказал он.

Хуг особо отметил, что нынешнее соглашение о прекращении огня на Донбассе – "это хороший момент и возможность, которая не должна быть потеряна". По его словам, он счастлив наблюдать перемирие, а особенно рад за гражданское население Донбасса.