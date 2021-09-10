Боевики на Донбассе на следующей неделе проведут сборы резервистов – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ проводит подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов оккупационных войск на Донбассе.

"На следующей неделе оккупанты проводят очередной сбор военнообязанных запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства путем доведения до руководителей предприятий и учреждений распоряжений о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, контролировать проведение сборов в ОРДЛО будет командный состав 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.