Боевики на Донбассе на следующей неделе проведут сборы резервистов – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ проводит подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов оккупационных войск на Донбассе.
"На следующей неделе оккупанты проводят очередной сбор военнообязанных запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства путем доведения до руководителей предприятий и учреждений распоряжений о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным, контролировать проведение сборов в ОРДЛО будет командный состав 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.