Боевики на Донбассе устанавливают устройства для дистанционного минирования

Бойцы одной из бригад Вооруженных сил Украины через средства видеонаблюдения сняли, как боевики на Донбассе во время перемирия устанавливают специальные устройства для дистанционного минирования – они позволяют издалека забрасывать в тыл противника осколочные мины. Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам военнослужащих, таких мин неподалеку от позиций бригады упало около 10: они рассчитаны на то, чтобы самоуничтожаться и калечить солдат, находящихся в зоне поражения.
Также бойцы 28 августа в 7.30 зафиксировали, как противник проводит инженерные работы – укрепляет позиции, делает траншеи, блиндажи.
Кроме того, боевики провоцируют украинских военных на открытие огня: выставляют манекены, блестящие предметы, имитируя снайпера.
При этом объявленное на Донбассе перемирие в целом сохраняется, отметили украинские военнослужащие.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.