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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе устанавливают устройства для дистанционного минирования

Украинские военные зафиксировали, как боевики во время перемирия на Донбассе устанавливают устройства для забрасывания мин на подконтрольную Украине территорию, а также укрепляют свои позиции.

Боевики во время перемирия дистанционно минируют территорию, подконтрольную Украине
Боевики во время перемирия дистанционно минируют территорию, подконтрольную Украине
Скриншот: tsn.ua

Бойцы одной из бригад Вооруженных сил Украины через средства видеонаблюдения сняли, как боевики на Донбассе во время перемирия устанавливают специальные устройства для дистанционного минирования – они позволяют издалека забрасывать в тыл противника осколочные мины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам военнослужащих, таких мин неподалеку от позиций бригады упало около 10: они рассчитаны на то, чтобы самоуничтожаться и калечить солдат, находящихся в зоне поражения.

Также бойцы 28 августа в 7.30 зафиксировали, как противник проводит инженерные работы – укрепляет позиции, делает траншеи, блиндажи.

Кроме того, боевики провоцируют украинских военных на открытие огня: выставляют манекены, блестящие предметы, имитируя снайпера.

При этом объявленное на Донбассе перемирие в целом сохраняется, отметили украинские военнослужащие.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, агрессия, боевики, перемирие, минирование, мины
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