Боевики на Донбассе устанавливают устройства для дистанционного минирования

Украинские военные зафиксировали, как боевики во время перемирия на Донбассе устанавливают устройства для забрасывания мин на подконтрольную Украине территорию, а также укрепляют свои позиции.

Бойцы одной из бригад Вооруженных сил Украины через средства видеонаблюдения сняли, как боевики на Донбассе во время перемирия устанавливают специальные устройства для дистанционного минирования – они позволяют издалека забрасывать в тыл противника осколочные мины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам военнослужащих, таких мин неподалеку от позиций бригады упало около 10: они рассчитаны на то, чтобы самоуничтожаться и калечить солдат, находящихся в зоне поражения.

Также бойцы 28 августа в 7.30 зафиксировали, как противник проводит инженерные работы – укрепляет позиции, делает траншеи, блиндажи.

Кроме того, боевики провоцируют украинских военных на открытие огня: выставляют манекены, блестящие предметы, имитируя снайпера.

При этом объявленное на Донбассе перемирие в целом сохраняется, отметили украинские военнослужащие.