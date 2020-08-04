Перемирие на Донбассе. Боевики с начала суток трижды открывали огонь – штаб ООС

Подразделения Объединенных сил на Донбассе продолжают придерживаться режима прекращения огня.

Боевики с начала суток 4 августа трижды открывали огонь на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

"По одному провокационному выстрелу из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское", – говорится в сообщении.

На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере. В ответ на провокации со стороны российских оккупантов военнослужащие Объединенных сил огонь не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

4 августа в штабе ООС сообщили, что девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых в рядах Объединенных сил нет.