Боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки – штаб ООС

25 октября вооруженные формирования России один раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток на линии разграничения обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.
"Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки [Донецкой области] ручной противотанковый гранатомет. Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в сводке.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.