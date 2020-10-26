Боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки – штаб ООС

Вечером 25 октября пророссийские боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки Донецкой области из ручного противотанкового гранатомета, украинские военные ответный огонь не открывали, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

25 октября вооруженные формирования России один раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток на линии разграничения обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

"Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки [Донецкой области] ручной противотанковый гранатомет. Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в сводке.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.