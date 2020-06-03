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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли украинских военных возле Богдановки – штаб ООС

С начала суток 3 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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В ответ силы ООС открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам
В ответ силы ООС открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики обстреляли украинских военных возле Богдановки Донецкой области. Об этом 3 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что с начала суток вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Российские оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы.

Потерь в рядах украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов нет.

В ответ силы ООС открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/869161050243179

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, боевики, вторжение, Богдановка, прекращение огня, обстрелы, ООС
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