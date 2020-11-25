Боевики за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

24 ноября представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь в районе Шумов, Пивденного, Водяного и Авдеевки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За прошлые сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Шумы и Пивденное. Здесь представители незаконных вооруженных формирований применили стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку от Водяного, в пригороде Авдеевки работал вражеский снайпер. В результате выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил, который позже умер в больнице.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.

С начала новых суток по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.