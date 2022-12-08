ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы получили БПЛА "Лелека" от "Стального фронта" Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У военных уже есть опыт работы с беспилотником "Аист"
У военных уже есть опыт работы с беспилотником "Аист"
Фото: пресс-служба "Укртелекома"

Украинские военные получили беспилотник "Лелека" – устойчивый к погодным условиям разведывательный комплекс будет выполнять боевые задания на донецком направлении. Комплекс передала компания "Укртелеком" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, сообщили в пресс-службе "Укртелекома".

"БПЛА-разведчики выполняют сложные боевые задачи и помогают сохранить жизнь наших воинов. У нас уже есть опыт работы с беспилотником "Лелека", и он хорошо зарекомендовал себя – работает в условиях сложной радиоэфирной обстановки, не реагирует на враждебные радиопомехи. А чем лучше техническое оснащение украинской армии, тем ближе наша победа", – прокомментировал представитель Вооруженных сил Украины.

"Укртелеком" также уже передал подразделениям ВСУ беспилотники "Валькирия", они помогают украинским воинам по разным направлениям фронта. Все беспилотники, переданные компанией, произведены в Украине.

"Мы уверены, что очередной БПЛА, который мы передаем нашим защитникам, будет помогать нашим бойцам приближать победу над врагом. Благодарны каждому, кто защищает Украину, кто борется за возможность для украинцев жить, общаться с близкими и строить планы на будущее нашей единой и независимой Украины", – отметил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

С начала войны "Укртелеком" направил в поддержку украинской армии около 50 млн грн, приобрел и передал тысячи тактических аптечек, медицинских турникетов, кровоостанавливающих бандажей и повязок и другую помощь.

Контекст:

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, более 40 мобильных укрытий. Группа "Метинвест" также передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. "Метинвест" продолжает производить и передавать бойцам печи: было отправлено уже более 300 штук. Всего в рамках инициативы "Стальной фронт" предприятия Ахметова передадут военнослужащим 2500 печей. С начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.

Теги: СКМ, Укртелеком, военные, помощь, беспилотники, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Таню Муиньо показала своих родителей
Таню Муиньо показала своих родителей
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Показ первых трех новелл состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Показ первых трех новелл состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (162519)
2
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (84885)
3
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (75149)
4
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (54010)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (53326)
6
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (52727)
7
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (47298)
8
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (43273)
 
 
 
 