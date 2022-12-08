Бойцы получили БПЛА "Лелека" от "Стального фронта" Ахметова

У военных уже есть опыт работы с беспилотником "Аист" Фото: пресс-служба "Укртелекома"

"БПЛА-разведчики выполняют сложные боевые задачи и помогают сохранить жизнь наших воинов. У нас уже есть опыт работы с беспилотником "Лелека", и он хорошо зарекомендовал себя – работает в условиях сложной радиоэфирной обстановки, не реагирует на враждебные радиопомехи. А чем лучше техническое оснащение украинской армии, тем ближе наша победа", – прокомментировал представитель Вооруженных сил Украины.

"Укртелеком" также уже передал подразделениям ВСУ беспилотники "Валькирия", они помогают украинским воинам по разным направлениям фронта. Все беспилотники, переданные компанией, произведены в Украине.

"Мы уверены, что очередной БПЛА, который мы передаем нашим защитникам, будет помогать нашим бойцам приближать победу над врагом. Благодарны каждому, кто защищает Украину, кто борется за возможность для украинцев жить, общаться с близкими и строить планы на будущее нашей единой и независимой Украины", – отметил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

С начала войны "Укртелеком" направил в поддержку украинской армии около 50 млн грн, приобрел и передал тысячи тактических аптечек, медицинских турникетов, кровоостанавливающих бандажей и повязок и другую помощь.