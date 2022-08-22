ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 75% украинцев выступают за полный разрыв связей с РФ – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией
24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией
Фото: depositphotos.com

75,7% украинцев поддерживают полный разрыв связей с РФ, в том числе запрет россиянам на въезд в Украину. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 августа результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Против такой инициативы выступают 14,1% респондентов.

10,2% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 5-го по 12 августа среди граждан в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 2024 респондента методом лицом к лицу в 112 населенных пунктах, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

После вторжения оккупантов президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.

10 августа в МИД Украины сообщили, что заявки на получение украинской визы подали 112 граждан России, ни один документ не был согласован.

Теги: Россия, Украина, визовый режим, соцопрос, война России против Украины, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (246101)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (190744)
3
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (148245)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (48716)
5
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (32288)
6
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (21599)
7
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины (20887)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (20784)
 
 
 
 