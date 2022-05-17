Более 90% украинцев, которые вернулись в Украину из других стран, довольны помощью, оказанной им заграницей – опрос

63,8% украинцев, когда находились заграницей, получали помощь от государственных органов страны пребывания и от ее рядовых граждан Фото: ЕРА

5,7% опрошенных сказали, что скорее недовольны оказанной в других странах помощью.

По 63,8% респондентов, когда находились заграницей, получали помощь от государственных органов страны пребывания и от ее рядовых граждан, с которыми ранее не были знакомы. 56,2% украинцев получали помощь от волонтерских организаций, 39% – от родственников, знакомых, друзей, 28,6% – от Украины, по 18,1% – от религиозных организаций и зарубежных фондов, учреждений, предприятий.

В то же время 3,8% граждан, вернувшихся в Украину, сказали, что не получали в других странах никакой помощи.

Опрос проводился с 11 апреля по 6 мая среди граждан Украины старше 18 лет, которые из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов выехали из страны и сейчас возвращаются обратно. 105 респондентов были опрошены на пунктах пропуска в Закарпатской области.

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