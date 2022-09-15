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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больше всего поразило, как люди встречали ВСУ" – глава освобожденной общины в Харьковской области

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Задоренко показал, как украинцы встречают ВСУ
Задоренко показал, как украинцы встречают ВСУ
Фото: Скриншот видео Вячеслава Задоренко / Facebook

Глава деоккупированной Дергачевской общины Харьковской области Вячеслав Задоренко рассказал, что больше всего за последние дни его поразила та встреча, которую люди оказывали украинским освободителям. Об этом Задоренко сообщил в комментарии "Радіо Свобода", который он опубликовал в Facebook.

"Люди ждали, надеялись, не теряли веры. Со слезами на глазах встречали наших парней, наши Вооруженные силы, наше небольшое партизанское подразделение", – сказал Задоренко.

https://www.facebook.com/Zadorenko/videos/823144205382625/

На своей странице в Facebook Задоренко опубликовал видео, на котором видно, как жители освобожденного поселка Казачья Лопань Дергачевской общины с хлебом-солью встречают освободителей.

https://www.facebook.com/Zadorenko/videos/4050039055220583/


Ранее телеканал "Суспільне Новини" опубликовал видео встречи Задоренко со своей мамой, которая жила в оккупации в Казачьей Лопани.

"Я ведь здесь сохранила твои вещи. Я знала. Боже, я ждала, что ты придешь. Все сохранила. Только там дом заминирован. Ребята, я вас так ждала!" – со слезами на глазах говорит на видео мама, обнимая своего сына и украинских освободителей.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Новини / YouTube
Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также, по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.

В Дергачевской общине Харьковской области под российской оккупацией находились четыре из семи округов. Город Дергачи под оккупацией не был.

11 сентября в ходе контраступательной операции в Харьковской области украинские военные освободили поселок Казачья Лопань и село Токаревка Дергачевской общины.

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