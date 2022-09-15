"Больше всего поразило, как люди встречали ВСУ" – глава освобожденной общины в Харьковской области

"Люди ждали, надеялись, не теряли веры. Со слезами на глазах встречали наших парней, наши Вооруженные силы, наше небольшое партизанское подразделение", – сказал Задоренко.

На своей странице в Facebook Задоренко опубликовал видео, на котором видно, как жители освобожденного поселка Казачья Лопань Дергачевской общины с хлебом-солью встречают освободителей.



Ранее телеканал "Суспільне Новини" опубликовал видео встречи Задоренко со своей мамой, которая жила в оккупации в Казачьей Лопани.



"Я ведь здесь сохранила твои вещи. Я знала. Боже, я ждала, что ты придешь. Все сохранила. Только там дом заминирован. Ребята, я вас так ждала!" – со слезами на глазах говорит на видео мама, обнимая своего сына и украинских освободителей.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Новини / YouTube