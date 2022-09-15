"Больше всего поразило, как люди встречали ВСУ" – глава освобожденной общины в Харьковской области

"Люди ждали, надеялись, не теряли веры. Со слезами на глазах встречали наших парней, наши Вооруженные силы, наше небольшое партизанское подразделение", – сказал Задоренко.
На своей странице в Facebook Задоренко опубликовал видео, на котором видно, как жители освобожденного поселка Казачья Лопань Дергачевской общины с хлебом-солью встречают освободителей.
Ранее телеканал "Суспільне Новини" опубликовал видео встречи Задоренко со своей мамой, которая жила в оккупации в Казачьей Лопани.
"Я ведь здесь сохранила твои вещи. Я знала. Боже, я ждала, что ты придешь. Все сохранила. Только там дом заминирован. Ребята, я вас так ждала!" – со слезами на глазах говорит на видео мама, обнимая своего сына и украинских освободителей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также, по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.
В Дергачевской общине Харьковской области под российской оккупацией находились четыре из семи округов. Город Дергачи под оккупацией не был.
11 сентября в ходе контраступательной операции в Харьковской области украинские военные освободили поселок Казачья Лопань и село Токаревка Дергачевской общины.