Большинство украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые – опрос

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

21% опрошенных полагают, что Киеву стоит выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников.

По мнению 12% респондентов, Украина должна полностью выполнить все требования Минских соглашений.

Как отмечают социологи, с содержанием Минских соглашений поверхностно либо хорошо знакомы 75% украинцев, а 25% ничего о них не знают.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.