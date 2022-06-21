Боррель: Кажется, Путин хочет уничтожить Украину физически

"Мы говорим о продовольственном кризисе и геополитических последствиях войны. Но не стоит забывать, что война продолжается, такова неприятная реальность. Война продолжается и будет продолжаться, она каждый день забирает высокую цену в измерении человеческих жизней. Каждый день российская армия проводит бомбардировки любых целей в Украине – и гражданских, и военных. Кажется, Путин хочет уничтожить Украину физически. Он разрушает инфраструктуру и ее города с целью аннигилировать саму идею Украинского государства. Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул Боррель.

По его словам, в Люксембурге европейские министры провели обзор военной помощи, которую Украина получает как от ЕС, так и от каждой из стран-членов отдельно.

"К этим усилиям привлечены все страны-члены, и мы будем поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. В то же время, мы просим о прекращении огня, что может позволить экспорт продовольствия. Если кто-то удерживает продовольствие, которое люди должны есть, это значит, что он использует голод как орудие войны. И у этого кого-то есть имя. Развязывание этой войны привело к очень драматической ситуации, по последствиям самой войны и российского поведения", – отметил Боррель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)