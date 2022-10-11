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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка: Путин совершает стратегические ошибки из-за неограниченной власти, силы его армии истощены

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Флеминг: В российской армии не хватает личного состава и заканчиваются боеприпасы
Флеминг: В российской армии не хватает личного состава и заканчиваются боеприпасы
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин допустил стратегические ошибки при ведении войны в Украине, потому что его решения никто не оспаривает. Так считает глава британского центра разведки GCHQ Джереми Флеминг, текст его выступления цитирует Тhe Guardian.

По его словам, Украина "переломила ситуацию" в том числе потому, что лидерство российского президента "так мало сдерживается". 

На фоне того, что в российской армии не хватает личного состава и заканчиваются боеприпасы, первоначальные успехи Москвы сводятся на нет, считает Флеминг.

"Вместо неизбежной военной победы России, о которой говорила ее пропагандистская машина, ясно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве переломили ситуацию", – отмечает он.

В британской разведке подчеркивают главную роль Путина в агрессии против Украины, считая, что он использовал "стратегию с высокими ставками, которая приводит к глобальным ошибкам в суждениях".

Директор GCHQ уверен, что месяцы боев измотали армию оккупантов, силы Москвы истощены, а недавняя мобилизация призывников свидетельствует о признаках отчаяния.

"Мы знаем, и российские командиры на местах знают, что их резервы и боеприпасы на исходе", – добавил он.

Контекст:

О том, что военные резервы России меньше, чем предполагалось, 16 сентября в интервью Reuters заявляла министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Представление о том, что РФ имеет в своем распоряжении практически неограниченные военные средства, не соответствует действительности, поскольку ей необходимо отремонтировать большое количество техники и набрать личный состав, а это сейчас сложно, считает она.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вооруженные силы ликвидировали уже около 63 110 российских оккупантов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, разведка, война России против Украины, российские оккупанты
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