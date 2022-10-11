Британская разведка: Путин совершает стратегические ошибки из-за неограниченной власти, силы его армии истощены

По его словам, Украина "переломила ситуацию" в том числе потому, что лидерство российского президента "так мало сдерживается".
На фоне того, что в российской армии не хватает личного состава и заканчиваются боеприпасы, первоначальные успехи Москвы сводятся на нет, считает Флеминг.
"Вместо неизбежной военной победы России, о которой говорила ее пропагандистская машина, ясно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве переломили ситуацию", – отмечает он.
В британской разведке подчеркивают главную роль Путина в агрессии против Украины, считая, что он использовал "стратегию с высокими ставками, которая приводит к глобальным ошибкам в суждениях".
Директор GCHQ уверен, что месяцы боев измотали армию оккупантов, силы Москвы истощены, а недавняя мобилизация призывников свидетельствует о признаках отчаяния.
"Мы знаем, и российские командиры на местах знают, что их резервы и боеприпасы на исходе", – добавил он.
О том, что военные резервы России меньше, чем предполагалось, 16 сентября в интервью Reuters заявляла министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Представление о том, что РФ имеет в своем распоряжении практически неограниченные военные средства, не соответствует действительности, поскольку ей необходимо отремонтировать большое количество техники и набрать личный состав, а это сейчас сложно, считает она.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вооруженные силы ликвидировали уже около 63 110 российских оккупантов.