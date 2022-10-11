Британская разведка: Путин совершает стратегические ошибки из-за неограниченной власти, силы его армии истощены

Флеминг: В российской армии не хватает личного состава и заканчиваются боеприпасы Фото: ЕРА

По его словам, Украина "переломила ситуацию" в том числе потому, что лидерство российского президента "так мало сдерживается".

На фоне того, что в российской армии не хватает личного состава и заканчиваются боеприпасы, первоначальные успехи Москвы сводятся на нет, считает Флеминг.

"Вместо неизбежной военной победы России, о которой говорила ее пропагандистская машина, ясно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве переломили ситуацию", – отмечает он.

В британской разведке подчеркивают главную роль Путина в агрессии против Украины, считая, что он использовал "стратегию с высокими ставками, которая приводит к глобальным ошибкам в суждениях".

Директор GCHQ уверен, что месяцы боев измотали армию оккупантов, силы Москвы истощены, а недавняя мобилизация призывников свидетельствует о признаках отчаяния.

"Мы знаем, и российские командиры на местах знают, что их резервы и боеприпасы на исходе", – добавил он.