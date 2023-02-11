Бывший израильский спецназовец Десятник: Несколько раз было, когда мы с ребятами говорили: "Ну все, из этой операции мы живыми не выйдем". Я каждому выдавал по гранате

В ходе интервью Гордон спросил Десятника, бывали ли у него случаи на фронте, когда он уже мысленно прощался с жизнью.
"Да, было не раз, конечно. Несколько раз было такое, что мы с ребятами уже говорили: "Ну все, из этой операции мы живыми не выйдем". Но ничего страшного. В принципе, страха не было никакого. Ребятам я всем говорил: "Главное – не попасть в плен". Каждому выдавал по гранате. Мы максимум взрываем себя и еще десяток оккупантов унесем с собой. Никакого плена – ничего", – сказал Десятник.
Он отметил, что перед боевыми операциями "есть мандраж, страшно, ты нервничаешь, переживаешь".
"Но во время самой операции нет никакого страха. Ты четко выполняешь свою работу, делаешь свои действия. Это как выйти на любой какой-либо спарринг. Перед боем у тебя есть какой-то мандраж, но как ты уже вступил в бой – все отлетает, и ты четко выполняешь то, что ты знаешь. Все работает машинально, и ты даже не задумываешься, как ты это делаешь", – сказал военный.
Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.
После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.
В интервью Гордону Десятник отмечал, что в рамках работы в ГУР в Украине он создал свое подразделение. "У меня были израильтяне, американцы, было ко мне прикомандировано подразделение "Стугна", сейчас воюющее до сих пор. Ко мне еще были прикомандированы полтавские полицейские спецподразделения. И мы воевали в Донецкой области, воевали в Харьковской области", – сказал он.