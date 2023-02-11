ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Несколько раз было, когда мы с ребятами говорили: "Ну все, из этой операции мы живыми не выйдем". Я каждому выдавал по гранате

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Десятник несколько месяцев воевал в одном из подразделений ГУР Минобороны Украины
Десятник несколько месяцев воевал в одном из подразделений ГУР Минобороны Украины
Фото: Denis Desiatnik / Facebook

Перед боевыми операциями воинам и разведчикам бывает страшно, но во время самой операции страха уже нет, заявил бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В ходе интервью Гордон спросил Десятника, бывали ли у него случаи на фронте, когда он уже мысленно прощался с жизнью.

"Да, было не раз, конечно. Несколько раз было такое, что мы с ребятами уже говорили: "Ну все, из этой операции мы живыми не выйдем". Но ничего страшного. В принципе, страха не было никакого. Ребятам я всем говорил: "Главное – не попасть в плен". Каждому выдавал по гранате. Мы максимум взрываем себя и еще десяток оккупантов унесем с собой. Никакого плена – ничего", – сказал Десятник.

Он отметил, что перед боевыми операциями "есть мандраж, страшно, ты нервничаешь, переживаешь".

"Но во время самой операции нет никакого страха. Ты четко выполняешь свою работу, делаешь свои действия. Это как выйти на любой какой-либо спарринг. Перед боем у тебя есть какой-то мандраж, но как ты уже вступил в бой – все отлетает, и ты четко выполняешь то, что ты знаешь. Все работает машинально, и ты даже не задумываешься, как ты это делаешь", – сказал военный.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

В интервью Гордону Десятник отмечал, что в рамках работы в ГУР в Украине он создал свое подразделение. "У меня были израильтяне, американцы, было ко мне прикомандировано подразделение "Стугна", сейчас воюющее до сих пор. Ко мне еще были прикомандированы полтавские полицейские спецподразделения. И мы воевали в Донецкой области, воевали в Харьковской области", – сказал он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: плен, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Денис Десятник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Галина ГРИШИНА
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (82362)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (74483)
3
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (69270)
4
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (68282)
5
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (52542)
6
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (50268)
7
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (41237)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (32442)
 
 
 
 