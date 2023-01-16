Чиновники США поражены инновациями украинских военных – CNN

Канал отмечает, что Украина за время полномасштабной войны разработала десятки инноваций на поле боя, "часто находя дешевые решения для дорогих проблем".

Например, наведение артиллерии во время контрнаступления осенью осуществлялось с помощью украинского программного обеспечения. Оно передает спутниковые и другие разведывательные изображения в алгоритм наведения в режиме реального времени, что помогает подразделениям на передовой направлять огонь на конкретные цели.

Американские официальные лица, знакомые с этим инструментом, говорят, что он оказался очень эффективным в наведении огня украинской артиллерии на российские цели.

Среди других украинских инноваций:

использование малых дронов для сбрасывания гранат и других боеприпасов на российские войска;

3D-принтеры, которые изготавливают запчасти, чтобы солдаты могли ремонтировать тяжелую технику в полевых условиях;

пикапы, превращенные в мобильные ракетные установки;

старые советские истребители, оборудованные американскими ракетами, и так далее.

Канал также упоминает, что Украина даже разработала собственное противокорабельное оружие "Нептун" на основе советских ракетных конструкций.

"Такая украинская изобретательность поразила американских чиновников, которые высоко оценили способность Киева находить "макгайверские" решения для своих нужд на поле боя, заполняющие важные тактические пробелы, оставленные более крупным и сложным западным вооружением", – пишет CNN.

Журналисты используют фразу "макгайверские решения", которой в последнее время на Западе описывают действия ВСУ. Фраза происходит из сериала "МакГайвер" о секретном агенте Ангусе МакГайвере. Будучи очень изобретательным, он эффективно использовал имеющиеся подручные средства для достижения желаемого результата. Например, он обезвреживал ракету "земля – воздух" обычной канцелярской скрепкой, мастерил "бомбу" из огнетушителя и создавал "торпеду" из обычной трубы. Поэтому решить проблему в стиле МакГайвера – это найти простое действенное решение проблемы исходя из имеющихся ресурсов.

CNN добавляет, что хотя официальные лица США и других западных стран не всегда имеют полное представление о том, как именно работают украинские системы, созданные на заказ, в значительной степени потому, что они не находятся на местах – как чиновники, так и аналитики говорят, что Украина стала настоящей боевой лабораторией для поиска дешевых, но эффективных военных решений.

"Их инновации просто невероятно впечатляют", – сказал директор программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, канал отмечает, что война в Украине предоставила Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений работают в условиях интенсивного использования и какие боеприпасы обе стороны используют для одержания побед.

"Легкая реактивная система залпового огня M142 американского производства, или HIMARS, сыграла решающую роль в успехе Украины – даже несмотря на то, что официальные лица извлекли ценные уроки о частоте технического обслуживания, которое требуется этим системам при таком интенсивном использовании", – подчеркивает CNN.

То, как Украина использовала свои ограниченные запасы ракет HIMARS для того, чтобы вызвать хаос в системе российского командования и контроля, нанося удары по командным пунктам, штабам и складам снабжения, было впечатляющим, сказал представитель оборонного ведомства, добавив, что военные лидеры будут изучать этот опыт в течение многих лет.

Украинцы также осуществили тактические нововведения, которые поразили западных чиновников. В частности, в течение первых недель войны украинское командование адаптировало свои операции к использованию небольших групп пехоты во время российского наступления на Киев.