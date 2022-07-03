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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают ракеты с Каспия?" МИД Украины упрекнул агентство AFP в использовании терминов российской пропаганды

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В МИД Украины отметили, что AFP стало жертвой российской пропаганды
В МИД Украины отметили, что AFP стало жертвой российской пропаганды
Фото: depositphotos.com

Спикер МИД Олег Николенко раскритиковал известное французское агентство AFP за распространение идей российской пропаганды. Пост он опубликовал в Twitter.

Николенко прокомментировал публикацию AFP. В ней говорилось: "Срочно. Украинские сепаратисты говорят, что окружили Лисичанск". В последующих твитах агентства о ситуации в Лисичанске упоминались "украинские сепаратисты, поддерживаемые Россией", а также "поддерживаемые Москвой сепаратисты и российские войска".

"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиющим образом называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт", – прокомментировал публикацию спикер МИД.

Николенко отметил, что "Кремль ликует" от такого освещения войны.

"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты с Каспия?" – добавил спикер МИД.

О якобы окружении Лисичанска 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это, отметив, что возле города идут ожесточенные бои.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками "ДНР" и "ЛНР" – с другой. Подконтрольным России незаконным группировкам удалось захватить часть территории Донецкой и Луганской областей, включая два областных центра. Все эти годы РФ не признавала своего вторжения в Украину.

Одной из причин полномасштабного вторжения в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, российские власти, в том числе Путин, называли ситуацию на Донбассе.

Перед этим главари незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины.

Теги: МИД, МИД Украины, пропаганда, российская пропаганда, Лисичанск, война России против Украины, война на Донбассе, Олег Николенко, AFP
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