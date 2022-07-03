"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают ракеты с Каспия?" МИД Украины упрекнул агентство AFP в использовании терминов российской пропаганды

Николенко прокомментировал публикацию AFP. В ней говорилось: "Срочно. Украинские сепаратисты говорят, что окружили Лисичанск". В последующих твитах агентства о ситуации в Лисичанске упоминались "украинские сепаратисты, поддерживаемые Россией", а также "поддерживаемые Москвой сепаратисты и российские войска".

#BREAKING Ukraine separatists say they have encircled Lysychansk: agencies pic.twitter.com/jE0s4roTAk — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2022

"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиющим образом называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт", – прокомментировал публикацию спикер МИД.

Николенко отметил, что "Кремль ликует" от такого освещения войны.

"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты с Каспия?" – добавил спикер МИД.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict - Kremlin is cheering. What next - “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022

О якобы окружении Лисичанска 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это, отметив, что возле города идут ожесточенные бои.