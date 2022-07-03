"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают ракеты с Каспия?" МИД Украины упрекнул агентство AFP в использовании терминов российской пропаганды

Николенко прокомментировал публикацию AFP. В ней говорилось: "Срочно. Украинские сепаратисты говорят, что окружили Лисичанск". В последующих твитах агентства о ситуации в Лисичанске упоминались "украинские сепаратисты, поддерживаемые Россией", а также "поддерживаемые Москвой сепаратисты и российские войска".
#BREAKING Ukraine separatists say they have encircled Lysychansk: agencies pic.twitter.com/jE0s4roTAk— AFP News Agency (@AFP) July 2, 2022
"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиющим образом называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт", – прокомментировал публикацию спикер МИД.
Николенко отметил, что "Кремль ликует" от такого освещения войны.
"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты с Каспия?" – добавил спикер МИД.
#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict - Kremlin is cheering. What next - “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022
О якобы окружении Лисичанска 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это, отметив, что возле города идут ожесточенные бои.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками "ДНР" и "ЛНР" – с другой. Подконтрольным России незаконным группировкам удалось захватить часть территории Донецкой и Луганской областей, включая два областных центра. Все эти годы РФ не признавала своего вторжения в Украину.
Одной из причин полномасштабного вторжения в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, российские власти, в том числе Путин, называли ситуацию на Донбассе.
Перед этим главари незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины.