Данилов: Без Путина будет точно такая же Россия, как и с Путиным

"Без Путина будет точно такая же Россия, как и с Путиным. Это большая ошибка считать, что это якобы вот Путин, и все. Убрали Путина и что-то будет другое. Надо иметь представление об истории. Там ничего меняться не будет, это азиатская страна… Не имеет значения фамилия человека, возглавляющего Россию, Московию в том виде, в каком она есть. Она никогда не будет демократической, потому что это нонсенс. Демократическая Россия – это я не знаю, как горячее пиво", – заявил он.

По мнению Данилова, в будущем Россия не будет имперской, "это будет слабая страна".

"Страна, которая будет донором поставки только ресурсов, никаких технологий на России не будет современных, потому что это невозможно. Чтобы у вас были технологии, вы должны иметь соответствующее поведение и входить в круг стран, живущих по определенным правилам. Вы знаете, что на Московии приняли решение, что их внутреннее законодательство превалирует над любым международным законодательством. Это первая причина, почему с ними никто не будет дальше проводить те или иные разговоры, вести бизнесы и другое", - заявил секретарь СНБО.