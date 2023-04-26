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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Без Путина будет точно такая же Россия, как и с Путиным

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Данилов: Демократическая Россия это, я не знаю, как горячее пиво
Данилов: Демократическая Россия – это, я не знаю, как горячее пиво
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Страна-агрессор Россия не изменится с уходом президента Владимира Путина, уверен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом он заявил в интервью проекту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії".

"Без Путина будет точно такая же Россия, как и с Путиным. Это большая ошибка считать, что это якобы вот Путин, и все. Убрали Путина и что-то будет другое. Надо иметь представление об истории. Там ничего меняться не будет, это азиатская страна… Не имеет значения фамилия человека, возглавляющего Россию, Московию в том виде, в каком она есть. Она никогда не будет демократической, потому что это нонсенс. Демократическая Россия – это я не знаю, как горячее пиво", – заявил он.

По мнению Данилова, в будущем Россия не будет имперской, "это будет слабая страна".

"Страна, которая будет донором поставки только ресурсов, никаких технологий на России не будет современных, потому что это невозможно. Чтобы у вас были технологии, вы должны иметь соответствующее поведение и входить в круг стран, живущих по определенным правилам. Вы знаете, что на Московии приняли решение, что их внутреннее законодательство превалирует над любым международным законодательством. Это первая причина, почему с ними никто не будет дальше проводить те или иные разговоры, вести бизнесы и другое", - заявил секретарь СНБО.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, демократия, война России против Украины, Алексей Данилов
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