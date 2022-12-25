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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака

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Данилов отметил, что прозвище для россиян "свинособака" оскорбительно для свиней и собак
Данилов отметил, что прозвище для россиян "свинособака" оскорбительно для свиней и собак
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал 25 декабря в Fаcebook реже называть жителей страны-оккупанта России словами, которые появились во время полномасштабного вторжения.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "Россия" – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", – написал Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что это необходимо, "чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну", а также чтобы украинцы никогда не забыли "всю мерзость российского "братства".

"Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами. Тем более, оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее и чище, чем оккупанты", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0AGw2xqYhGqcKvyXPX8DbQmat7rtCEe5nJzXVzHpiBHC3GRPCrubfe62A7y3MoHQbl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

За время полномасштабного вторжения украинские и международные эксперты зафиксированы множество военных преступлений оккупантов. После деоккупации украинских территорий постоянно находят убитых мирных жителей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, вторжение, история, преступление, война России против Украины, Алексей Данилов, русские, память, россияне
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