Данилов: Не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "Россия" – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", – написал Данилов.
Секретарь СНБО объяснил, что это необходимо, "чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну", а также чтобы украинцы никогда не забыли "всю мерзость российского "братства".
"Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами. Тем более, оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее и чище, чем оккупанты", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
За время полномасштабного вторжения украинские и международные эксперты зафиксированы множество военных преступлений оккупантов. После деоккупации украинских территорий постоянно находят убитых мирных жителей.