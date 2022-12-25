Данилов: Не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака

Данилов отметил, что прозвище для россиян "свинособака" оскорбительно для свиней и собак Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "Россия" – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", – написал Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что это необходимо, "чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну", а также чтобы украинцы никогда не забыли "всю мерзость российского "братства".

"Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами. Тем более, оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее и чище, чем оккупанты", – подчеркнул он.

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