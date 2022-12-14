ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"До 100 раненых оккупантов". В Генштабе ВСУ рассказали об уничтожении российского склада боеприпасов в Запорожской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ночь на 13 декабря в районе Новоайдара Луганской области ВСУ ликвидировали более 15 военнослужащих вооруженных сил РФ
В ночь на 13 декабря в районе Новоайдара Луганской области ВСУ ликвидировали более 15 военнослужащих вооруженных сил РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные в ночь на 13 декабря уничтожили российский склад боеприпасов в Запорожской области. Об этом 14 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также в ночь с 12-го на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области были ликвидированы более 15 военнослужащих вооруженных сил РФ.

"В связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым указом оккупационных властей под нужды военных передаются больница №5 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yd861MsrdE5xtyqHsZfak2Mi9weSRnhQmtymfqbQcPFQStEdTbbC2qLKhwiFA8o3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

По данным Генштаба ВСУ на 13 декабря, всего за время полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили примерно 95 260 оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Новоайдар, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (559999)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (264094)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (161077)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (62259)
5
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (47339)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (41526)
7
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39660)
8
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (36084)
 
 
 
 