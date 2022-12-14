"До 100 раненых оккупантов". В Генштабе ВСУ рассказали об уничтожении российского склада боеприпасов в Запорожской области

В ночь на 13 декабря в районе Новоайдара Луганской области ВСУ ликвидировали более 15 военнослужащих вооруженных сил РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также в ночь с 12-го на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области были ликвидированы более 15 военнослужащих вооруженных сил РФ.

"В связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым указом оккупационных властей под нужды военных передаются больница №5 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск", – добавили в Генштабе.

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