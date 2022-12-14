"До 100 раненых оккупантов". В Генштабе ВСУ рассказали об уничтожении российского склада боеприпасов в Запорожской области

"В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов", – говорится в сообщении.
Также в ночь с 12-го на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области были ликвидированы более 15 военнослужащих вооруженных сил РФ.
"В связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым указом оккупационных властей под нужды военных передаются больница №5 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.
По данным Генштаба ВСУ на 13 декабря, всего за время полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили примерно 95 260 оккупантов.