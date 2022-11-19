Донецкая область получила 5,5 тыс. продуктовых наборов от гумпроекта "Спасаем жизнь"

"Метинвест" получил запросы от территориальных общин Донецкой области с просьбой помочь, и волонтеры Ингулецкого ГОКа оперативно стали собирать свертки с продовольствием. Напомню: с февраля в распределительный центр "Спасаем жизнь" в Кривом Роге поступило более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи. Мы перенаправляем ее в те населенные пункты страны, которые больше нуждаются в поддержке", – рассказал директор по персоналу и социальным вопросам ИнГОКа группы "Метинвест" Михаил Цуркан.

В пакетах – мука и крупы, сахар, масло, сгущенка, рыбные и мясные консервы: они сформированы с учетом международных норм по питательности и количеству калорий, отметили в Фонде. Помощь прежде всего получат люди из уязвимых категорий: неполные и многодетные семьи; семьи, где есть инвалиды и опекуны над ними; одинокие пенсионеры; переселенцы.

"Уже третий раз Новогродовская община получает помощь от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова. Переживать вызовы военного времени легче, когда ощущаешь надежную опору рядом. Продуктовые наборы помогут тем, кому сейчас тяжелее всего, полноценно питаться и чувствовать себя более защищенными", – отметил новогродовский городской голова Александр Шевченко.

Помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" – продукты питания, медикаменты, витамины, а также бытовые вещи и теплая одежда – получили уже 303 тыс. украинцев. Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более €2 млн.