Дуда: Россия должна потерпеть поражение, иначе она начнет новую войну

"Чтобы это было безопасно для мира, Россия должна потерпеть поражение в этой войне. Она не может выиграть эту войну, потому что скоро начнет новую, в этом нет никаких сомнений", – заявил Дуда в беседе с журналистами.
В своем официальном выступлении Дуда заявил, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.