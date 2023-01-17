Дуда: Россия должна потерпеть поражение, иначе она начнет новую войну

"Чтобы это было безопасно для мира, Россия должна потерпеть поражение в этой войне. Она не может выиграть эту войну, потому что скоро начнет новую, в этом нет никаких сомнений", – заявил Дуда в беседе с журналистами.

В своем официальном выступлении Дуда заявил, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности.