Экс-глава Генштаба Великобритании: Украина может победить Россию на своей территории. Но это не приведет к окончанию войны

Отвечая на вопрос о его отношении к тому, что международные партнеры не рекомендуют Украине наносить удары по российской территории, он привел пример войны в Афганистане.

Генерал напомнил, что международная коалиция в Афганистане, которая боролась с партизанскими силами в течение 15 лет, так и не смогла победить плохо подготовленного тактического противника. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что талибы имели безопасное убежище за границей, где они могли набирать бойцов, восстанавливаться, переоснащаться и практически безнаказанно компенсировать свои потери.

"И, конечно, это то преимущество, которым пользуется российский контингент в Украине. Украина не имеет ресурсов, чтобы вести то, что мы называем глубоким боем, который бы перенес войну на территорию России. И, конечно, это тактическое ограничение, которое явно влияет на способность украинских Вооруженных сил вести войну", – считает Карлтон-Смит.

По его мнению, война только на территории Украины делает задачу сложнее, затягивает военные действия и делает их более затратными.

"Однако, несмотря на это, Украина может победить Россию на своей территории. Впрочем, я не считаю, что это автоматически приведет к окончанию войны. Итак, наиболее вероятным сценарием является длительная война или замороженный конфликт. Это в интересах России, и это даст ей преимущество с точки зрения стратегии, поскольку позволит восстановиться и стать сильнее, выполнить уроки над ошибками. И, конечно, здесь кроется большая опасность, ведь в результате прорастут семена будущей войны", – считает британский генерал.