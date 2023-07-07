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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-глава Генштаба Великобритании: Украина может победить Россию на своей территории. Но это не приведет к окончанию войны

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Карлтон-Смит считает, что наиболее вероятным сценарием является длительная война или замороженный конфликт
Карлтон-Смит считает, что наиболее вероятным сценарием является длительная война или замороженный конфликт
Фото: gov.uk

Отсутствие у Украины ресурсов, чтобы перенести войну на территорию РФ, затягивает военные действия и делает их более затратными. Такое мнение 7 июля высказал в интервью LB.ua бывший глава сил специального назначения и экс-глава Генштаба Великобритании, генерал Марк Карлтон-Смит.

Отвечая на вопрос о его отношении к тому, что международные партнеры не рекомендуют Украине наносить удары по российской территории, он привел пример войны в Афганистане.

Генерал напомнил, что международная коалиция в Афганистане, которая боролась с партизанскими силами в течение 15 лет, так и не смогла победить плохо подготовленного тактического противника. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что талибы имели безопасное убежище за границей, где они могли набирать бойцов, восстанавливаться, переоснащаться и практически безнаказанно компенсировать свои потери.

"И, конечно, это то преимущество, которым пользуется российский контингент в Украине. Украина не имеет ресурсов, чтобы вести то, что мы называем глубоким боем, который бы перенес войну на территорию России. И, конечно, это тактическое ограничение, которое явно влияет на способность украинских Вооруженных сил вести войну", – считает Карлтон-Смит.

По его мнению, война только на территории Украины делает задачу сложнее, затягивает военные действия и делает их более затратными.

"Однако, несмотря на это, Украина может победить Россию на своей территории. Впрочем, я не считаю, что это автоматически приведет к окончанию войны. Итак, наиболее вероятным сценарием является длительная война или замороженный конфликт. Это в интересах России, и это даст ей преимущество с точки зрения стратегии, поскольку позволит восстановиться и стать сильнее, выполнить уроки над ошибками. И, конечно, здесь кроется большая опасность, ведь в результате прорастут семена будущей войны", – считает британский генерал.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Афганистан, война, военные, вторжение, страна-агрессор, война России против Украины, россияне, силы обороны Украины
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