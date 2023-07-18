Экс-разведчику Червинскому продлили меру пресечения

"Это демотивирует! Это плохо! Вообще эта история очень плохо выглядит, когда политическая целесообразность одерживает верх над государственной безопасностью!" – написал он.
Как сообщает издание "Цензор.НЕТ", судья Антонина Кваша приняла решение проводить заседание в закрытом режиме. Таким образом, она прислушалась к аргументам стороны обвинения, согласно которым осуществление производства в открытом судебном заседании в этом случае может привести к разглашению тайны и необходимо обеспечивать безопасность участников процесса.
Один из адвокатов Червинского Людмила Кукса отметила: "На самом деле это вымышленные основания, ведь все документы не содержат грифов "секретно" и "совершенно секретно". Охраняемая законом тайна – это государственная тайна".
Решение судьи о дальнейшем проведении судебного заседания в закрытом режиме публика в зале встретила скандированием: "Ганьба!"
20 апреля СБУ сообщила, что расследует обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
21 апреля Червинскому объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. 24 апреля СМИ сообщили о его задержании.
25 апреля суд избрал ему меру пресечения – два месяца под стражей без права выйти под залог.
15 мая Червинскому продлили арест на два месяца. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал тогда в Facebook, что командир Червинского генерал Виктор Ганущак лично приезжал в суд дать показания, но судьи отказались его заслушать.
19 июня Шевченковский райсуд города Киева продлил Червинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля.