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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-разведчику Червинскому продлили меру пресечения

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Червинского снова оставили под стражей
Червинского снова оставили под стражей
Фото: suspilne.media

Шевченковский районный суд Киева 18 июля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Роману Червинскому. Об этом сообщил активист, депутат Киевского горсовета Александр Погребиський в Facebook.

"Это демотивирует! Это плохо! Вообще эта история очень плохо выглядит, когда политическая целесообразность одерживает верх над государственной безопасностью!" – написал он.

https://www.facebook.com/pogrebiskij/posts/pfbid0XDuBKu9VW76VqxSYktRhYcSZ9Y3HS9PEu3P6dMfMB5xmYQaZxti9TpZpkZHjiVjil

Как сообщает издание "Цензор.НЕТ", судья Антонина Кваша приняла решение проводить заседание в закрытом режиме. Таким образом, она прислушалась к аргументам стороны обвинения, согласно которым осуществление производства в открытом судебном заседании в этом случае может привести к разглашению тайны и необходимо обеспечивать безопасность участников процесса.

Один из адвокатов Червинского Людмила Кукса отметила: "На самом деле это вымышленные основания, ведь все документы не содержат грифов "секретно" и "совершенно секретно". Охраняемая законом тайна – это государственная тайна".

Решение судьи о дальнейшем проведении судебного заседания в закрытом режиме публика в зале встретила скандированием: "Ганьба!"

Контекст:

20 апреля СБУ сообщила, что расследует обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

21 апреля Червинскому объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. 24 апреля СМИ сообщили о его задержании.

25 апреля суд избрал ему меру пресечения – два месяца под стражей без права выйти под залог.

15 мая Червинскому продлили арест на два месяца. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал тогда в Facebook, что командир Червинского генерал Виктор Ганущак лично приезжал в суд дать показания, но судьи отказались его заслушать.

19 июня Шевченковский райсуд города Киева продлил Червинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: арест, аэродром, война России против Украины, суд, Роман Червинский
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