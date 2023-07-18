Экс-разведчику Червинскому продлили меру пресечения

Червинского снова оставили под стражей Фото: suspilne.media

"Это демотивирует! Это плохо! Вообще эта история очень плохо выглядит, когда политическая целесообразность одерживает верх над государственной безопасностью!" – написал он.

Как сообщает издание "Цензор.НЕТ", судья Антонина Кваша приняла решение проводить заседание в закрытом режиме. Таким образом, она прислушалась к аргументам стороны обвинения, согласно которым осуществление производства в открытом судебном заседании в этом случае может привести к разглашению тайны и необходимо обеспечивать безопасность участников процесса.

Один из адвокатов Червинского Людмила Кукса отметила: "На самом деле это вымышленные основания, ведь все документы не содержат грифов "секретно" и "совершенно секретно". Охраняемая законом тайна – это государственная тайна".

Решение судьи о дальнейшем проведении судебного заседания в закрытом режиме публика в зале встретила скандированием: "Ганьба!"