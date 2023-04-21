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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-замглавы СБУ Ягун: Есть ли в руководящих сферах Украины агентура РФ? Безусловно. Мы еще долго будем выковыривать этот изюм из булки

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Ягун: Очень много людей пришло, у которых в КГБ были очень близкие родственники либо еще кто-то. И этот дух КГБ вроде как выветрился, а вроде и нет
Ягун: Очень много людей пришло, у которых в КГБ были очень близкие родственники либо еще кто-то. И этот дух КГБ вроде как выветрился, а вроде и нет
Фото: espreso.tv

В руководящих сферах Украины все еще, спустя девять лет войны, в том числе год полномасштабной, есть российская агентура, уверен бывший замглавы СБУ генерал-майор в запасе Виктор Ягун. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть, безусловно, к сожалению. Это, конечно, парадоксально, но она есть. Я не знаю, чем мыслят эти люди. Может, по инерции или еще каким-то вещам, но они есть, к сожалению. И мы еще будем выколупывать этот изюм из булки очень долго", – прогнозирует Ягун.

Он пояснил, что в свое время Служба безопасности Украины "пошла путем эволюции": включила сотрудников КГБ в структуру СБУ и постепенно заменяла их. 

"Заходишь в кабинет, а люди – это были какие-то 2000-е годы – празднуют День чекиста. Где этот [основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликс] Дзержинский, где эти чекисты? Какое отношение вы имеете к чекистам? Вас только год где-то зачислили в Службу безопасности. Какие вы чекисты? "Контора", чекисты – вот это все", – рассказал экс-замглавы СБУ. 

Он объясняет эту ситуацию "корпоративной культурой". По наблюдениям Ягуна, в Великобритании в МI6 не попадают люди со стороны – все приходятся друг другу близкими или дальними родственниками. По его мнению, если там появится предатель, "то это предатель будет в семье, они его тихонько выявят, придушат – и на этом все закончится".

А в Украине в постсоветское время, по его словам, система теоретически предполагала отбор лучших по тем или иным качествам.

"А на самом деле что получилось? Получилось, что те же сотрудники КГБ бывшие, которые уже сотрудники СБУ, – они кого подтягивали? Подтягивали своих знакомых, племянников, детей, там... И люди, которые со стороны приходили, – их очень было мало. Особенно в первые годы. Потом маховик запустился, пошел туда-сюда. Но очень много людей пришло, у которых либо родители были в КГБ, либо очень близкие родственники, либо еще кто-то. И этот дух КГБ вроде как выветрился, а вроде и нет", – сказал генерал-майор.

Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

О том, что после распада СССР в Украине осталось много скрытой российской агентуры, которая продвигалась в высшие эшелоны власти, заявлял также председатель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж. 

В 2005 году началась активная засылка в Украину "спящих" агентов, которые в 2014 году стали основой для гибридной войны РФ против Украины, рассказывал бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

По данным экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, российская сеть агентов в Украине была и сохраняется как минимум в четырех сферах.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, СБУ, КГБ, Виктор Ягун, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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