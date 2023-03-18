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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вернули свет еще более чем 11 тысячам семей

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Особенно тяжелая ситуация на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, отметили в компании
Особенно тяжелая ситуация на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, отметили в компании
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

17 марта энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 25 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 11 тысяч семей в регионах, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии, сообщили в компании в ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, отмечают в компании. Оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам и селам. В том числе разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона. Особенно тяжелая ситуация на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

"Несмотря на постоянную опасность, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" 17 марта вернули электроснабжение в 24 населенных пункта. Снова со светом 9543 семьи в Донецкой области", – отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровская область. В течение 17 марта силами специалистов "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 1964 семьям в одном населенном пункте, который регулярно страдает от ударов врага.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура
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