Энергетики ДТЭК вернули свет еще более чем 11 тысячам семей

Особенно тяжелая ситуация на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, отметили в компании Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, отмечают в компании. Оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам и селам. В том числе разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона. Особенно тяжелая ситуация на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

"Несмотря на постоянную опасность, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" 17 марта вернули электроснабжение в 24 населенных пункта. Снова со светом 9543 семьи в Донецкой области", – отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровская область. В течение 17 марта силами специалистов "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 1964 семьям в одном населенном пункте, который регулярно страдает от ударов врага.