Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 10 тыс. семей

В Днепропетровской области за последние сутки энергетикам удалось восстановить работу электросетей для 1,7 тыс. семей в трех населенных пунктах Никопольского района Фото: grids.dtek.com

В Донецкой области восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах Бахмутского, Покровского, Волновахского и Краматорского районов для 7,5 тыс. семей.

"Восстановлены поставки света для более чем 3 тыс. семей Бахмутской общины. Из них более 400 домов были обесточены в середине августа и еще более 400 – в конце сентября. Энергетики до сих пор не могли попасть на места повреждений и устранить их из-за обстрелов и отсутствия разрешения от военных. Другим семьям электроснабжение восстановлено за сутки", – сообщили в компании.

В Днепропетровской области за последние сутки энергетикам удалось возобновить работу электросетей для 1,7 тыс. семей в трех населенных пунктах Никопольского района, которые были обесточены в результате обстрелов накануне. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено, отметили в ДТЭК.