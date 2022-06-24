Энергетики вернули свет для 7 тыс. семей после вражеских обстрелов в Донецкой области – ДТЭК

"Несмотря на тяжелую ситуацию в Донецком регионе, где ведутся боевые действия, ремонтные бригады смогли возобновить электропитание в 18 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом – более 7 тыс. домохозяйств", – сообщили в компании.

В частности, энергетики менее чем за сутки энергетики вернули свет для 5 тыс. семей Селидовской общины в Донецкой области, которую накануне враг обстрелял из тяжелого вооружения.

Без света остаются 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.