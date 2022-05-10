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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет еще 10 тыс. семей в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях – ДТЭК

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Без света остаются 7,1 тысяч домохозяйств в 12 населенных пунктах Киевской области
Без света остаются 7,1 тысяч домохозяйств в 12 населенных пунктах Киевской области
Фото: dtek.com

За минувшие сутки, энергетики ДТЭК вернули свет более 10 тыс. семей в 22 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской областей и Донбасса. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

9 мая аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 2163 домов Киевской области, отметили в компании.

Работы проводились в Бучанском районе в Гостомеле, Горенке, Ирпене, Буче и в Вышгородском районе, в селах Кухари и Тетеревское. Без света остаются 7,1 тыс. домохозяйств в 12 населенных пунктах области.

За минувшие сутки бригады энергетиков смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 14 населенных пунктов Донецкой области, снова со светом дома 7188 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Пока без электропитания остаются жители 269 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отмечают в ДТЭК.

Также свет вернули еще 300 семьям в Днепропетровской области, которые остались без света из-за обстрелов.

Теги: Донецкая область, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, война России против Украины
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