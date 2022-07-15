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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 19 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

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Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты
Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с украинскими военными вернули свет для 19 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Об этом сообщили в Facebook компании "ДТЭК Донецкие электросети" Рината Ахметова.

"Энергетикам удалось вернуть свет в дома 18 797 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 19 населенных пунктах", – сообщили в компании.

Пока без света остаются 329 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Ситуация в Донецком регионе остается очень сложной. Постоянные боевые действия снова и снова обесточивают города и села области, разрушают критическую инфраструктуру", – подчеркивают в ДТЭК.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/pfbid02cTQVQbDDGpizzQBM25Te7LpLdQmE2pT7dte4Ub7hoorc5BZd7VZb1hG2mQxavXEEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
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