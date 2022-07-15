Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 19 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

"Энергетикам удалось вернуть свет в дома 18 797 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 19 населенных пунктах", – сообщили в компании.
Пока без света остаются 329 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
"Ситуация в Донецком регионе остается очень сложной. Постоянные боевые действия снова и снова обесточивают города и села области, разрушают критическую инфраструктуру", – подчеркивают в ДТЭК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.