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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину. В Берлине это опровергли

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Эрдоган рассказал о переговорах с Шольцем
Эрдоган рассказал о переговорах с Шольцем
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила газета Daily Sabah в Twitter 3 ноября.

"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога", — заявил Эрдоган.

Он выступил с таким заявлением после того, как 2 ноября провел по отдельности телефонные переговоры с Шольцем и Путиным, с которыми обсудил экспорт зерна из украинских портов.

DW сообщило, что правительство Германии опровергло заявление президента Турции.

Официальный представитель правительства ФРГ заявил, что в разговоре с Эрдоганом Шольц повторил свою позицию: именно президент РФ Владимир Путин должен окончить жестокую войну, вывести российские войска из Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган неоднократно инициировал проведение переговоров между Зеленским и Путиным.

Турция выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне вторжения. При этом Анкара, являющаяся членом НАТО, не поддержала западные санкции против РФ и углубила сотрудничество с Москвой в некоторых сферах.

Турция также выступала в качестве посредника между Украиной и Россией во время переговоров о разблокировании украинских черноморских портов для экспорта продовольствия.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, война России против Украины, Олаф Шольц
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