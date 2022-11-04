Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину. В Берлине это опровергли

"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога", — заявил Эрдоган.

Он выступил с таким заявлением после того, как 2 ноября провел по отдельности телефонные переговоры с Шольцем и Путиным, с которыми обсудил экспорт зерна из украинских портов.

LIVE — Erdo * an: Leaders' diplomacy is crucial to solve issues. Even German Chancellor Scholz had completely different stance on Putin month ago and has changed his stance on Russia, emphasizing common ground — DAILY SABAH (@DailySabah) November 2, 2022

DW сообщило, что правительство Германии опровергло заявление президента Турции.

Официальный представитель правительства ФРГ заявил, что в разговоре с Эрдоганом Шольц повторил свою позицию: именно президент РФ Владимир Путин должен окончить жестокую войну, вывести российские войска из Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом.