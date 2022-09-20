ЕС передал украинским пограничникам тепловизоры стоимостью почти €500 тыс.

Отмечается, что Госпогранслужба сможет лучше противодействовать новым угрозам на границе Фото: dpsu.gov.ua

Поступление помощи стало возможным благодаря реализации проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)".

По словам руководителя отдела надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю, с помощью предоставленного оборудования Госпогранслужба сможет лучше противодействовать новым и гибридным угрозам на границе и обеспечить покрытие части наиболее уязвимых участков.

Отмечается, что общая сумма помощи ЕС субъектам интегрированного управления границами в рамках проекта EU4IBM уже превысила €1,5 млн.