ЕС передал украинским пограничникам тепловизоры стоимостью почти €500 тыс.

Поступление помощи стало возможным благодаря реализации проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)".
По словам руководителя отдела надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю, с помощью предоставленного оборудования Госпогранслужба сможет лучше противодействовать новым и гибридным угрозам на границе и обеспечить покрытие части наиболее уязвимых участков.
Отмечается, что общая сумма помощи ЕС субъектам интегрированного управления границами в рамках проекта EU4IBM уже превысила €1,5 млн.
20 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму €9 млрд, из которых 1 млрд уже был выделен Украине.
Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге в Twitter.
15 сентября решение о выделении Украине €5 млрд помощи поддержал Европарламент.
В Минфине Украины говорили, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины, что будет способствовать сохранению финансовой устойчивости.