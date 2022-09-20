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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС передал украинским пограничникам тепловизоры стоимостью почти €500 тыс.

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Отмечается, что Госпогранслужба сможет лучше противодействовать новым угрозам на границе
Отмечается, что Госпогранслужба сможет лучше противодействовать новым угрозам на границе
Фото: dpsu.gov.ua

Европейский союз передал Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для наблюдения за границей на сумму почти €500 тыс. Об этом 20 сентября сообщается на сайте службы.

Поступление помощи стало возможным благодаря реализации проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)".

По словам руководителя отдела надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю, с помощью предоставленного оборудования Госпогранслужба сможет лучше противодействовать новым и гибридным угрозам на границе и обеспечить покрытие части наиболее уязвимых участков.

Отмечается, что общая сумма помощи ЕС субъектам интегрированного управления границами в рамках проекта EU4IBM уже превысила €1,5 млн.

Контекст:

20 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму €9 млрд, из которых 1 млрд уже был выделен Украине.

Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге в Twitter.

15 сентября решение о выделении Украине €5 млрд помощи поддержал Европарламент.

В Минфине Украины говорили, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины, что будет способствовать сохранению финансовой устойчивости.

Теги: Украина, война, граница, Госпогранслужба, угрозы, помощь, Европейский союз, война России против Украины, ЕС, тепловизор
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