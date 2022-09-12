Данилов: Это будет трудная, сложная война. И здесь помощь партнеров является определяющей

Данилов считает, что после войны у РФ пропадет желание "совать свой нос в Украину" Фото: ЕРА

"Это будет трудная, сложная война. Но это наша работа, которую мы должны проделать совместно с нашими партнерами на отлично. Чтобы закончить и поставить точку в конце концов в вопросе влияния России на ближайших соседей. Чтобы в РФ вообще пропало желание заниматься такими вещами и совать свой нос в Украину, рассказывать, как нам нужно жить", — сказал Данилов.

Как долго продлится война Данилов не стал прогнозировать.

"Что касается терминов. Это непростой вопрос. Это не вопрос на день или на два, неделю или месяц. Это вопрос, который займет гораздо больше времени, с учетом того, что Российская Федерация большая по площади страна. Там есть огромное количество колонизированных народов, которых она сегодня использует в этой войне. Когда Россия наконец избавится от своих колоний, которые она нахватала в XIX-ХХ веках, тогда мы увидим настоящую территорию России. Все это разлетится", — сказал Данилов.

По его мнению, определяющей в победе Украины станет помощь западных партнеров.

"Чем быстрее она [помощь] будет поступать, чем качественнее будет оружие, тем лучше мы сможем справиться с врагом", — сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что "не видит усталости партнеров" от темы войны и Украины.