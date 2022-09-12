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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Это будет трудная, сложная война. И здесь помощь партнеров является определяющей

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Данилов считает, что после войны у РФ пропадет желание "совать свой нос в Украину"
Данилов считает, что после войны у РФ пропадет желание "совать свой нос в Украину"
Фото: ЕРА

Война с Россией будет трудной и сложной, однако она "поставит точку" в "вопросе влияния России на ближайших соседей". Такую мысль в интервью "Голосу Америки", которое вышло 9 сентября, высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Это будет трудная, сложная война. Но это наша работа, которую мы должны проделать совместно с нашими партнерами на отлично. Чтобы закончить и поставить точку в конце концов в вопросе влияния России на ближайших соседей. Чтобы в РФ вообще пропало желание заниматься такими вещами и совать свой нос в Украину, рассказывать, как нам нужно жить", — сказал Данилов.

Как долго продлится война Данилов не стал прогнозировать.

"Что касается терминов. Это непростой вопрос. Это не вопрос на день или на два, неделю или месяц. Это вопрос, который займет гораздо больше времени, с учетом того, что Российская Федерация большая по площади страна. Там есть огромное количество колонизированных народов, которых она сегодня использует в этой войне. Когда Россия наконец избавится от своих колоний, которые она нахватала в XIX-ХХ веках, тогда мы увидим настоящую территорию России. Все это разлетится", — сказал Данилов.

По его мнению, определяющей в победе Украины станет помощь западных партнеров.

"Чем быстрее она [помощь] будет поступать, чем качественнее будет оружие, тем лучше мы сможем справиться с врагом", — сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что "не видит усталости партнеров" от темы войны и Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². 

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 10 сентября он сообщил, что освобождено уже около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал: с начала сентября более 3 тыс. км² защитники вернули под контроль Украины. 

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Теги: Россия, Украина, война, СНБО, помощь, война России против Украины, безопасность, Российская Федерация, Алексей Данилов
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