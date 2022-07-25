"Это война со злом, которую нужно выиграть". Ричард Гир выступил на саммите первых леди и джентльменов

Актер отметил, что утром, когда проснулся, подумал: его дети, проснувшись, развлекались, у них нет никаких страхов, им не пришлось становиться беженцами.

"Потому что мы в США живем в такой себе защищенной зоне. И меня очень поражает то, что происходит с детьми и те страхи, вызовы, которые существуют для общества и людей [в Украине]", – продолжил он, отметив, что большие вызовы есть и в других частях мира, упомянув Гонконг.

Гир высказал мнение, что культурные учреждения должны сейчас играть важную роль. Война в Украине будет завершена, отметил он и призвал поддерживать страну.

"Эту войну нужно выиграть, мы не можем уставать. Это немаловажный элемент нашей жизни. Это самая большая война, которую я когда-то видел в своей жизни, это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других негодяев во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. [...] Украина уже никогда не будет такой, какой была в прошлом. Но это нормально, нужно смотреть в будущее. Я думаю, люди понимают и экономику, и оборону и то, с чем сталкивается общество. Человеческая душа, человеческое сердце смогут объединить украинцев и сделать их лучше после этого кризиса", – добавил он.

Модератор дискуссии на саммите напомнил, что актер продал свой автомобиль Jaguar, чтобы передать деньги для помощи украинцам.

Актер рассказал, что этот автомобиль ему подарили на 50-летие.

"Все мы – браться и сестры. Мы все должны чувствовать определенное сочувствие, единство. Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Потому что россияне сделали столько плохого в течение своей истории, немалого количества поколений. Вместе мы можем сделать что-то лучшее. [Президент РФ Владимир] Путин создал эту катастрофу, совершает бессмысленные вещи, уничтожает музеи, театры. Это разбивает и мое сердце. Люди, которые родились после Второй мировой войны, оглядываются на нее и думают: как вообще что-то подобное могло происходить?" – добавил он.

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Видео: Вікна-новини / YouTube