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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это война со злом, которую нужно выиграть". Ричард Гир выступил на саммите первых леди и джентльменов

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Ричард Гир: Россияне сделали столько плохого в течение своей истории. Путин создал эту катастрофу
Ричард Гир: Россияне сделали столько плохого в течение своей истории. Путин создал эту катастрофу
Фото: ЕРА

23 июля на саммите первых леди и джентльменов по видеосвязи выступил известный голливудский актер Ричард Гир, запись выступления обнародовали в YouTube программы "Вікна-новини" (канал СТБ).

Актер отметил, что утром, когда проснулся, подумал: его дети, проснувшись, развлекались, у них нет никаких страхов, им не пришлось становиться беженцами.   

"Потому что мы в США живем в такой себе защищенной зоне. И меня очень поражает то, что происходит с детьми и те страхи, вызовы, которые существуют для общества и людей [в Украине]", – продолжил он, отметив, что большие вызовы есть и в других частях мира, упомянув Гонконг. 

Гир высказал мнение, что культурные учреждения должны сейчас играть важную роль. Война в Украине будет завершена, отметил он и призвал поддерживать страну.  

"Эту войну нужно выиграть, мы не можем уставать. Это немаловажный элемент нашей жизни. Это самая большая война, которую я когда-то видел в своей жизни, это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других негодяев во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. [...] Украина уже никогда не будет такой, какой была в прошлом. Но это нормально, нужно смотреть в будущее. Я думаю, люди понимают и экономику, и оборону и то, с чем сталкивается общество. Человеческая душа, человеческое сердце смогут объединить украинцев и сделать их лучше после этого кризиса", – добавил он. 

Модератор дискуссии на саммите напомнил, что актер продал свой автомобиль Jaguar, чтобы передать деньги для помощи украинцам. 

Актер рассказал, что этот автомобиль ему подарили на 50-летие. 

"Все мы – браться и сестры. Мы все должны чувствовать определенное сочувствие, единство. Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Потому что россияне сделали столько плохого в течение своей истории, немалого количества поколений. Вместе мы можем сделать что-то лучшее. [Президент РФ Владимир] Путин создал эту катастрофу, совершает бессмысленные вещи, уничтожает музеи, театры. Это разбивает и мое сердце. Люди, которые родились после Второй мировой войны, оглядываются на нее и думают: как вообще что-то подобное могло происходить?" – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: Вікна-новини / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Гир присоединился к благотворительной организации CARE, которая сейчас помогает в том числе жителям Украины.

72-летний актер – лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". В его фильмографии – десятки картин, в том числе мюзикл "Чикаго", драма "Хатико: самый верный друг" и мелодрама "Красотка". 

Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Темой второго саммита стали проблемы переселенцев, образование, физическое и ментальное восстановление. Участниками саммита, кроме первых леди и джентльменов, стали эксперты в разнообразных сферах, а также мировые знаменитости.

Кроме Гира, на саммите выступил ряд знаменитостей, в том числе – британский футболист, посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Дэвид Бекхэм, театр, музеи, Голливуд, Вторая мировая война, деньги, дети, война России против Украины, Ричард Гир
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