Евгений Киселев: Меня скорее радуют перестановки в российском военном командовании. Ни к чему хорошему это не приведет. Придется новых девочек набирать

Киселев напомнил о старом анекдоте в связи с кадровыми переменами в российской армии Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Киселев считает, что у нового командующего российскими войсками в Украине Валерия Герасимова вряд ли получится воевать намного лучше, чем у предыдущих командующих. Он задался вопросом, что тогда будут делать российские власти.

"Опять будут возвращать [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым и [экс-командующим российской группировкой войск в Украине Сергеем] Суровикиным на высокие посты? Это, знаете, от того, что бесконечно переставляют мебель в комнате, ничего драматически не изменится. Знаете, такой был, не очень пристойный, анекдот в свое время: про то, как переставляли, там, мебель в комнате. А старая уборщица говорит: "Знаете, я в этом учреждении давно работаю. Тут публичный дом раньше был. Так вот хозяйка, когда девочки плохо работать начинали, их выгоняла и новых набирала, а не кровати местами переставляла". Вот это примерно то же самое", – сказал он.

Киселев отметил, что его совершенно не пугают, а скорее радуют перестановки в российском военном командовании.

"Пытаются мебель местами менять, научно, так сказать, организовывать труд военных, руководящих так называемой военной спецоперацией. Ни к чему хорошему это не приведет. Придется новых девочек набирать", – заявил телеведущий.

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