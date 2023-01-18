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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Меня скорее радуют перестановки в российском военном командовании. Ни к чему хорошему это не приведет. Придется новых девочек набирать

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Киселев напомнил о старом анекдоте в связи с кадровыми переменами в российской армии
Киселев напомнил о старом анекдоте в связи с кадровыми переменами в российской армии
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Перестановки в российском военном командовании не говорят о том, что война в Украине примет новый оборот. Об этом заявил телеведущий Евгений Киселев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Киселев считает, что у нового командующего российскими войсками в Украине Валерия Герасимова вряд ли получится воевать намного лучше, чем у предыдущих командующих. Он задался вопросом, что тогда будут делать российские власти.

"Опять будут возвращать [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым и [экс-командующим российской группировкой войск в Украине Сергеем] Суровикиным на высокие посты? Это, знаете, от того, что бесконечно переставляют мебель в комнате, ничего драматически не изменится. Знаете, такой был, не очень пристойный, анекдот в свое время: про то, как переставляли, там, мебель в комнате. А старая уборщица говорит: "Знаете, я в этом учреждении давно работаю. Тут публичный дом раньше был. Так вот хозяйка, когда девочки плохо работать начинали, их выгоняла и новых набирала, а не кровати местами переставляла". Вот это примерно то же самое", – сказал он.

Киселев отметил, что его совершенно не пугают, а скорее радуют перестановки в российском военном командовании.

"Пытаются мебель местами менять, научно, так сказать, организовывать труд военных, руководящих так называемой военной спецоперацией. Ни к чему хорошему это не приведет. Придется новых девочек набирать", – заявил телеведущий.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

11 января 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в УкраинеПредыдущий командующий, генерал Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президента РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евгений Киселев, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, Сергей Суровикин
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