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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: "Мы против войны, – говорят некоторые в России. – Мы не поддерживаем Путина, но раз война, значит, надо родину защищать". От кого? Вы с ума сошли?

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Киселев отметил, что некоторых вещей в РФ "просто не понимают"
Киселев отметил, что некоторых вещей в РФ "просто не понимают"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев высказал мнение, что в России, по его информации, сейчас царит "атмосфера страха".

"Я в России не живу уже 15 лет и вообще там ногой не был скоро 10. [...] Я некоторых вещей просто не понимаю, потому что не чувствую. Я не чувствую атмосферу страха (говорят, чудовищная атмосфера страха сейчас в России), я не чувствую атмосферу безысходности, я не чувствую каких-то других вещей, которые мне труднообъяснимы", – сказал Киселев.

Он пояснил происходящее на примере отношения россиян к войне РФ против Украины.

"Вроде как "мы против войны", – говорят некоторые. – "Мы не поддерживаем это правительство, [президента РФ Владимира] Путина, но раз война, надо воевать, надо родину защищать". От кого? Вы чего, вы с ума сошли? От кого вы собираетесь родину защищать? Вы участвуете в агрессивной несправедливой войне в рядах армии, которая творит чудовищные вещи, которая совершает преступления против человечности и военные преступления", – подчеркнул Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В России войну официально называют "срециальной воинской операцией" и преследуют всех, кто говорит правду о преступлениях страны-агрессора РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, Евгений Киселев, преступление, война России против Украины, телеведущий, россияне
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