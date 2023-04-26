Евгений Киселев: "Мы против войны, – говорят некоторые в России. – Мы не поддерживаем Путина, но раз война, значит, надо родину защищать". От кого? Вы с ума сошли?

"Я в России не живу уже 15 лет и вообще там ногой не был скоро 10. [...] Я некоторых вещей просто не понимаю, потому что не чувствую. Я не чувствую атмосферу страха (говорят, чудовищная атмосфера страха сейчас в России), я не чувствую атмосферу безысходности, я не чувствую каких-то других вещей, которые мне труднообъяснимы", – сказал Киселев.

Он пояснил происходящее на примере отношения россиян к войне РФ против Украины.

"Вроде как "мы против войны", – говорят некоторые. – "Мы не поддерживаем это правительство, [президента РФ Владимира] Путина, но раз война, надо воевать, надо родину защищать". От кого? Вы чего, вы с ума сошли? От кого вы собираетесь родину защищать? Вы участвуете в агрессивной несправедливой войне в рядах армии, которая творит чудовищные вещи, которая совершает преступления против человечности и военные преступления", – подчеркнул Киселев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube