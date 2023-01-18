Евгений Киселев: Российская военная наука и практика находятся в глубоком кризисе. Воевать в Украине – это вам не Алеппо бомбить, где у повстанцев не было средств ПВО

"Подозреваю, что российская военная наука и практика находятся в глубоком кризисе. Вот в чем дело. На протяжении многих лет у них не было реальных возможностей подготовиться к новой войне: к войне XXI века. Понимаете, воевать в Украине – это вам не Алеппо [в Сирии] бомбить [...] в ситуации, когда у сирийских повстанцев, выступавших против режима [президента Сирии] Башара Асада, вообще не было никаких средств ПВО", – сказал он.

Телеведущий отметил, что в Сирии российские самолеты могли устраивать "ковровые бомбардировки", после чего заводить наемников российской частной военной компании "Вагнер" для "зачистки разбомбленных кварталов".

"Это совершенно не так, как происходит сейчас, в ходе реальной войны XXI века, которой стала освободительная, справедливая война украинского народа против российских захватчиков. Настоящая отечественная война, если угодно. Может быть, и ее когда-нибудь назовут Великой Отечественной войной украинского народа за свою свободу и независимость", – предположил Киселев.

По его словам, "беда" российской армии в том, что у нее не было прогресса после чеченских войн, в которых РФ участвовала в 1990-х и 2000-х годах.

"Какой прогресс совершила военная наука и военная техника за эти два десятилетия? И потом, что такое война в Чечне? Я хотел бы напомнить всем, включая наших зрителей российских, [...] Чечня – это крошечная территория по сравнению с Украиной. Чечня может поместиться на территории практически любой украинской области. [...] Российская армия столкнулась с территорией, с широтой фронта, к которой никогда не приходилось даже близко подступаться. А против них воюют Вооруженные силы Украины: высокомотивированные и имеющие опыт, по сути дела, позиционных оборонительных боев, артиллерийских дуэлей, которые продолжались с разной интенсивностью все эти восемь предыдущих лет: между 2014-м и 2022 годом", – объяснил Киселев.

Комментируя назначение командующим оккупационными войсками РФ в Украине начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова, телеведущий отметил, что его "не волнуют и не пугают, а скорее радуют перестановки".

"Пытаются мебель местами менять, научно, так сказать, организовывать труд военных, руководящих так называемой военной спецоперацией. Ни к чему хорошему это не приведет", – подчеркнул Киселев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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