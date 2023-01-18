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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Российская военная наука и практика находятся в глубоком кризисе. Воевать в Украине – это вам не Алеппо бомбить, где у повстанцев не было средств ПВО

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Киселев отметил, что российская армия не продемонстрировала прогресса после чеченских войн
Киселев отметил, что российская армия не продемонстрировала прогресса после чеченских войн
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Полномасштабное вторжение России в Украину продемонстрировало, что армия РФ пребывает в кризисном состоянии. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский телеведущий Евгений Киселев.

"Подозреваю, что российская военная наука и практика находятся в глубоком кризисе. Вот в чем дело. На протяжении многих лет у них не было реальных возможностей подготовиться к новой войне: к войне XXI века. Понимаете, воевать в Украине – это вам не Алеппо [в Сирии] бомбить [...] в ситуации, когда у сирийских повстанцев, выступавших против режима [президента Сирии] Башара Асада, вообще не было никаких средств ПВО", – сказал он.

Телеведущий отметил, что в Сирии российские самолеты могли устраивать "ковровые бомбардировки", после чего заводить наемников российской частной военной компании "Вагнер" для "зачистки разбомбленных кварталов".

"Это совершенно не так, как происходит сейчас, в ходе реальной войны XXI века, которой стала освободительная, справедливая война украинского народа против российских захватчиков. Настоящая отечественная война, если угодно. Может быть, и ее когда-нибудь назовут Великой Отечественной войной украинского народа за свою свободу и независимость", – предположил Киселев.

По его словам, "беда" российской армии в том, что у нее не было прогресса после чеченских войн, в которых РФ участвовала в 1990-х и 2000-х годах. 

"Какой прогресс совершила военная наука и военная техника за эти два десятилетия? И потом, что такое война в Чечне? Я хотел бы напомнить всем, включая наших зрителей российских, [...] Чечня – это крошечная территория по сравнению с Украиной. Чечня может поместиться на территории практически любой украинской области. [...] Российская армия столкнулась с территорией, с широтой фронта, к которой никогда не приходилось даже близко подступаться. А против них воюют Вооруженные силы Украины: высокомотивированные и имеющие опыт, по сути дела, позиционных оборонительных боев, артиллерийских дуэлей, которые продолжались с разной интенсивностью все эти восемь предыдущих лет: между 2014-м и 2022 годом", – объяснил Киселев.

Комментируя назначение командующим оккупационными войсками РФ в Украине начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова, телеведущий отметил, что его "не волнуют и не пугают, а скорее радуют перестановки".

"Пытаются мебель местами менять, научно, так сказать, организовывать труд военных, руководящих так называемой военной спецоперацией. Ни к чему хорошему это не приведет", – подчеркнул Киселев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Сейчас основные бои идут на Донбассе.

За время полномасштабного вторжения сменились несколько командующих оккупационными войсками РФ.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 117 770 человек личного состава.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, наука, Чечня, армия, война, Вооруженные силы Украины, Евгений Киселев, наемники, армия РФ, вторжение, Алеппо, ВСУ, война России против Украины, война в Сирии, телеведущий, назначение
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