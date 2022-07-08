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Favbet Foundation приобрел два автомобиля для украинских военных

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В подразделение Вооруженных сил в Харьковской области отправили пикап
В подразделение Вооруженных сил в Харьковской области отправили пикап
Фото: favbet.foundation

Favbet Foundation приобрел и отправил на передовую два автомобиля для украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Учитывая потребности в зоне боевых действий, вместе с автомобилем в подразделения было передано дополнительное снаряжение для оружия, что помогает более эффективно бороться с российскими оккупантами: глушители, коллиматорные и тепловизорные прицелы, кронштейны для их крепления, буферы отдачи и активные наушники.

Одну из машин – микроавтобус – получили военные, защищающие страну в районе города Бахмут Донецкой области. В подразделение Вооруженных сил в Харьковской области отправили пикап, дополнительное снаряжение для которого помогли собрать родственники военных и жители Блиставицкой общины.

Фото:
Фото: favbet.foundation

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, уже перечислено на нужды Вооруженных сил Украины напрямую и через благотворительные организации более 4 миллионов гривен, передано 5 тонн горючего, закуплено три машины скорой помощи для николаевских медиков и два бронированных автомобиля для фронта. Ежемесячно с октября 2021 фонд перечисляет 100 000 гривен для реабилитации воинов.

В Загребе (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Напомним, сотрудники компании Favbet сделали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более чем 50 000 украинцев, разыскиваемых родными.

Теги: автомобили, благотворительный фонд , война России против Украины
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