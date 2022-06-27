Фонд Рината Ахметова передал в Дарницкий район Киева партию гуманитарной помощи

"Еще с самого начала войны Фонд Рината Ахметова развернул в столице масштабную гуманитарную миссию. Одним из ее основных направлений стала помощь наиболее нуждающимся людям, в частности внутренне перемещенным лицам", – сказано в сообщении.

В состав наборов вошли макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

"Фонд уже передал в Киев более 69 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания. Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн человек. Более 1,2 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – отметили в Фонде.