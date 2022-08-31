Фонд Рината Ахметова передал в Киев гигиенические наборы для переселенцев

За время функционирования киевского центра "Я – Мариуполь" в хабе успели зарегистрироваться почти 12 тысяч переселенцев Фото: akhmetovfoundation.org

За время функционирования киевского центра "Я – Мариуполь" в хабе успели зарегистрироваться почти 12 тысяч переселенцев.

Мариупольцы, которые обращаются в центр, могут получить всестороннюю помощь: от гуманитарной и психологической поддержки до медицинской помощи и юридических консультаций, отметили в Фонде.

Фонд Рината Ахметова, который является партнером проекта, передал хабу Киеве очередную партию гуманитарной помощи: в гигиенические наборы вошли зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.