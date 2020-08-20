ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Россия жестко, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО

По словам члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналиста Сергея Гармаша, Россия хочет "узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гармаш: Расцениваю поведение РФ на минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство
Гармаш: Расцениваю поведение РФ на минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Россия на заседаниях трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе "продавливает" политическую субьективизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook 20 августа заявил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Россия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами контактной группы и, соответственно, не могут иметь в ней никакой делегации", – написал он.

Гармаш отметил, что в работе группы участвуют приглашенные Россией.

"Тем более недопустимы занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной", – добавил он.

По словам журналиста, ОБСЕ и западные партнеры "не видят этого очевидного противоречия".

"Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада это дипломатично "проглатываем" мы", – написал Гармаш.

Журналист подчеркнул, что написанное – его личная позиция.

"И я как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство. Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста "Минска", манипуляции и давление – это та форма "диалога", которая приведет к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия", – заявил член украинской делегации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). 

9 июня стало известно, что руководитель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан, врач Константин Либстер, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут представлять ОРДЛО от Украины на заседании политгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске. В Офисе президента Украины отметили, что "привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11–12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве".

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Сергей Гармаш, война в Украине, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
"Хочу, чтобы тело обрело покой". Дочь князя Монако повторно госпитализировали с COVID-19
"Хочу, чтобы тело обрело покой". Дочь князя Монако повторно госпитализировали с COVID-19
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS