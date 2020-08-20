Гармаш: Россия жестко, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО

По словам члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналиста Сергея Гармаша, Россия хочет "узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира".

Россия на заседаниях трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе "продавливает" политическую субьективизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook 20 августа заявил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Россия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами контактной группы и, соответственно, не могут иметь в ней никакой делегации", – написал он.

Гармаш отметил, что в работе группы участвуют приглашенные Россией.

"Тем более недопустимы занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной", – добавил он.

По словам журналиста, ОБСЕ и западные партнеры "не видят этого очевидного противоречия".

"Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада это дипломатично "проглатываем" мы", – написал Гармаш.

Журналист подчеркнул, что написанное – его личная позиция.

"И я как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство. Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста "Минска", манипуляции и давление – это та форма "диалога", которая приведет к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия", – заявил член украинской делегации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 июня стало известно, что руководитель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан, врач Константин Либстер, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут представлять ОРДЛО от Украины на заседании политгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске. В Офисе президента Украины отметили, что "привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11–12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве".