Гайдай: Российские солдаты ничего собой не представляют. Но у них очень много артиллерии и почти безлимитное количество боекомплекта

"Дело в том, что оружия пока недостаточно для того, чтобы мы могли по крайней мере остановить российское нашествие. Нам нужно гораздо больше дальнобойного западного оружия, потому что на поле боя – мы это уже выяснили, к сожалению, на собственном опыте – российские солдаты ничего удивительного собой не представляют. Но у них очень много артиллерии и, как уже говорят наши воины, практически безлимитное количество боекомплекта к ней. Они просто уничтожают все на своем пути полностью и затем проходят, как по пустыне. За последнюю неделю мы увидели хорошую работу западного оружия. Мы увидели, как взрываются достаточно далеко, в тылу врага, склады с боекомплектом и казармы. Но это такие точечные удары – нам все равно нужно гораздо больше оружия", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что противник использует в Луганской области практически весь арсенал своего вооружения.

"Они расстреливали территорию из танков, из минометов, из артиллерии, из разных реактивных систем залпового огня – и "Град", и "Смерч", и "Ураган", ракетами "Точка -У", и такие ракеты запускали, с вертолетов ракеты запускали, авиабомбы – тут был просто ад, они сбрасывали все оружие, которое только имели. Некоторые города разрушены на 90%. Им было все равно, куда они стреляют – в детские садики, в дома престарелых, в школы или многоэтажные дома, вообще нет никакой разницы. Критическая инфраструктура – все, что касается центрального газоснабжения, воды, электричества – разрушена до основания", – резюмировал глава ОВА.

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